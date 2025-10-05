Policija je Omarja Brava aretirala v predmestju Guadalajare, glavnega mesta zvezne države Jalisco. Tožilstvo v Jaliscu je sporočilo, da ima dokaze, da je Bravo "v zadnjih mesecih večkrat zlorabil najstnico" in sumi, da je že prej "storil podobna dejanja".

Bravo se je rodil v mehiški zvezni državi Sinaloa in je leta 2001 debitiral v nogometu za Chivas, ekipo, s katero je leta 2006 osvojil turnir mehiške lige apertura. Naslednje leto je z 11 goli osvojil naslov najboljšega strelca. Leta 2008 je prestopil v špansko ekipo Deportivo de La Coruna, kjer je igral le šest mesecev. Še danes je najboljši strelec v zgodovini Chivasa s 132 goli v ligaških turnirjih in 160 v vseh tekmovanjih. Igral je tudi na svetovnem prvenstvu leta 2006 v Nemčiji, kjer je na prvi tekmi mehiške ekipe na turnirju dosegel dva gola proti Iranu.