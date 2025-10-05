Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
5. 10. 2025,
10.45

Omar Bravo

Nedelja, 5. 10. 2025, 10.45

10 minut

Omar Bravo

Nekdanji mehiški reprezentant aretiran zaradi suma zlorabe najstnice

STA

Omar Bravo | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nekdanjega mehiškega nogometnega reprezentanta Omarja Brava so aretirali zaradi obtožb spolne zlorabe otrok. Petinštiridesetletni Bravo velja za najboljšega strelca vseh časov za mehiški klub Chivas de Guadalajara.

Policija je Omarja Brava aretirala v predmestju Guadalajare, glavnega mesta zvezne države Jalisco. Tožilstvo v Jaliscu je sporočilo, da ima dokaze, da je Bravo "v zadnjih mesecih večkrat zlorabil najstnico" in sumi, da je že prej "storil podobna dejanja".

Bravo se je rodil v mehiški zvezni državi Sinaloa in je leta 2001 debitiral v nogometu za Chivas, ekipo, s katero je leta 2006 osvojil turnir mehiške lige apertura. Naslednje leto je z 11 goli osvojil naslov najboljšega strelca. Leta 2008 je prestopil v špansko ekipo Deportivo de La Coruna, kjer je igral le šest mesecev. Še danes je najboljši strelec v zgodovini Chivasa s 132 goli v ligaških turnirjih in 160 v vseh tekmovanjih. Igral je tudi na svetovnem prvenstvu leta 2006 v Nemčiji, kjer je na prvi tekmi mehiške ekipe na turnirju dosegel dva gola proti Iranu.

Omar Bravo
