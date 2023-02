Mladi albanski reprezentant do konca sezone v Novi Gorici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: ND Gorica

Foto: ND Gorica

Za nogometaše iz Nove Gorice bo do konca sezone 2022/23 kot posojen igralec hrvaške Reke nastopal albanski krilni igralec Bernard Karrica, je na spletni strani zapisala ekipa iz mesta vrtnic, ki je trenutno na osmem mestu v 10-članski Prvi ligi Telemach.

Gre za 22-letnega nogometaša, ki je za albansko izbrano vrsto do 21 let zbral deset nastopov in dosegel dva zadetka.

"Občutki ob prihodu v Novo Gorico so dobri. Upam, da bom dobil večjo minutažo kot v svojem matičnem klubu. Za nov klub bom dal vse od sebe. Potrudili se bomo, da bomo naredili dobre stvari," je za spletno stran novogoriškega kluba dejal Karrica, ki je svojo nogometno pot začel na Kosovem, v mladinski selekciji pa svoje znanje obogatil pri Dinamu iz Zagreba.

Pred dvema letoma se je odpravil na Reko, je bil pa kot posojen nogometaš član tudi slovaškega Sereda in lanskega hrvaškega prvoligaša Hrvatskega Dragovoljca. V tej sezoni je za kvarnersko ekipo nastopil na štirih tekmah v najmočnejši hrvaški ligi in dosegel en zadetek.