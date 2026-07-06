Matjaž Rozman zapušča Aluminij

Vratar Matjaž Rozman v novi sezoni ne bo branil za Aluminij, so danes sporočili iz nogometnega kluba v Kidričevem. Rozman se je v klub vrnil lani, podpisal enoletno pogodbo in že takrat napovedal, da je to njegova zadnja sezona v karieri.

S klubom je prav v zadnji sezoni spisal tudi novo poglavje v zgodovini Aluminija, saj je bil del ekipe, ki je osvojila Pokal Pivovarne Union in klubu prinesla eno največjo lovoriko v zgodovini.

"Za njegov odnos, izkušnje, profesionalnost in vlogo v slačilnici se mu v klubu iskreno zahvaljujemo," so zapisali pri pokalnih zmagovalcih ter mu zaželeli veliko uspeha in zadovoljstva na nadaljnji poti.

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