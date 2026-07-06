Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
9.19

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Matjaž Rozman NK Aluminij nogometna tržnica

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 9.19

42 minut

Nogometna tržnica, 6. julij

Matjaž Rozman zapušča Aluminij

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Matjaž Rozman | Foto Jure Banfi

Foto: Jure Banfi

Vratar Matjaž Rozman v novi sezoni ne bo branil za Aluminij, so danes sporočili iz nogometnega kluba v Kidričevem. Rozman se je v klub vrnil lani, podpisal enoletno pogodbo in že takrat napovedal, da je to njegova zadnja sezona v karieri.

S klubom je prav v zadnji sezoni spisal tudi novo poglavje v zgodovini Aluminija, saj je bil del ekipe, ki je osvojila Pokal Pivovarne Union in klubu prinesla eno največjo lovoriko v zgodovini.

"Za njegov odnos, izkušnje, profesionalnost in vlogo v slačilnici se mu v klubu iskreno zahvaljujemo," so zapisali pri pokalnih zmagovalcih ter mu zaželeli veliko uspeha in zadovoljstva na nadaljnji poti.

Preberite še:

Jan Oblak
Sportal V Španiji odmeva bombastična govorica, Atletico našel menjavo za Jana Oblaka
Žan Jevšenak
Sportal Maribor predstavil še eno okrepitev, Dumfries uradno v Realu
Dejan Petrovič
Sportal Dejan Petrovič z Reke v Malezijo, Manchester City potrdil prihod Andersona
Matjaž Rozman NK Aluminij nogometna tržnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.