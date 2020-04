Marseille žaluje. Koronavirus vzel Afričana, ki je pisal zgodovino.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Senegalu je v 69. letu starosti umrl nekdanji predsednik francoskega nogometnega kluba Olympique iz Marseilla Mababa Pape Diouf, je poročala francoska tiskovna agencija. Kot navaja AFP, je nekdanji novinar, nogometni agent ter prvi nefrancoski predsednik Marseilla v letih od 2005 do 2009 umrl za posledicami koronavirusne bolezni.

Mababa Pape Diouf, ki je bil rojen v Čadu, je od svojega 18 leta živel v Franciji, imel je francosko in senegalsko državljanstvo. Svetovno medijsko prepoznavnost pa je zgradil kot predsednik francoskega prvoligaškega kluba, ki je prav z njegovo pomočjo, sicer po koncu njegovega mandata, leta 2010 osvojil tudi naslov prvaka elitnega francoskega prvenstva ligue 1, prvega po skoraj dveh desetletjih.

L'Olympique de Marseille tient à apporter tout son soutien à son ancien président Pape Diouf touché par le #Covid19 🙏💙 pic.twitter.com/hwQl3ZHeK0 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 31, 2020

Kot je poročala francoska tiskovna agencija, je bil Diouf hospitaliziran v Senegalu zaradi zapletov, povezanih z okužbo z novim koronavirusom. Nameraval se je zdraviti v Franciji ter je želel oditi v Nico, a se mu je zdravstveno stanje tako zelo poslabšalo, da se ni mogel vkrcati na letalo. Tudi pomoč z respiratorjem mu ni pomagala. Umrl je v bolnišnici v Dakarju in postal prva uradna smrtna žrtev covida-19 v Senegalu.

Prvi temnopolti predsednik

S prizadevnim delom, karizmatičnostjo in strastjo si je priboril srca navijačev Marseilla. Foto: Reuters Kot novinar je pisal za časnik La Marseillaise, nato pa se je odločil za poklic nogometnega agenta, njegov varovanec je bil med drugim sloviti Didier Drogba. Njegove stranke so bili tudi odlični nogometaši Marcel Desailly, Basile Boli, William Gallas in Samir Nasri, poroča STA.

Januarja 2005 je prišel na stadion Velodrome in postal prvi temnopolti predsednik ne le elitnega francoskega kluba, ampak prvi temnopolti predsednik katerega od prvoligaških klubov v največjih evropskih nogometnih ligah. S svojim prizadevnim delom, karizmatičnostjo in strastjo, kljub sprva skeptičnemu in nenaklonjenemu okolju, si je priboril srca navijačev tega kluba.

"Za vedno bo ostal v naših srcih, kot eden največjih arhitektov v klubski zgodovini," so sporočili iz Marseilla.

Beaucoup de tristesse en apprenant le décès de Pape Diouf... Un grand Président mais surtout un immense Homme, qui aura toujours dignement représenté l'OM et ses valeurs. Une grande perte pour le foot français et le continent africain. Reposez en paix 💙 pic.twitter.com/3lqI7VksOv — Benjamin Mendy (@benmendy23) March 31, 2020

Sožalje svojcem je v imenu senegalskega ljudstva izrazil predsednik Senegala Macky Sall, ki je na Twitterju zapisal, da je bil Diouf velika osebnost športa.