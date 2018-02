Dvoboj dneva: legendarni Buffon proti vročemu Kanu

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme)

Danes bo slovesno. V Baslu in Torinu bosta prvič letos odmevali himni nogometne lige prvakov, največjega klubskega tekmovanja, v katerem se cedita med in mleko. V derbiju večera bo podprvak Juventus v prvi tekmi osmine finala gostil Tottenham, Basel pa bo skušal presenetiti Manchester City. V sredo se bosta v finalu pred finalom udarila branilec naslova Real Madrid in ambiciozni PSG.