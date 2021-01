Kolumbijci in Bolgari imajo novega selektorja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Triinšestdesetletni Rueda je zapustil mesto selektorja Čila, ki je pred Kolumbijo na lestvici južnoameriških kvalifikacij zaradi boljše razlike v danih in prejetih zadetkih. Pred tem je vodil Honduras in Ekvador ter kolumbijski klub Atletico Nacional do naslova v pokalu libertadores leta 2016.

Queiroza pa so odpustili po domačem porazu z 0:3 proti Urugvaju in porazu z 1:6 proti Ekvadorju, kar je bil najhujši poraz za Kolumbijo v štirih desetletjih.

Iz južnoameriških kvalifikacij se bodo na SP 2022 uvrstile prve štiri reprezentance, peta pa bo šla v dodatne kvalifikacije z ekipo iz oceanijskih, azijskih ali severnoameriških kvalifikacij.

Petrov na bolgarsko klop

Bolgarska nogometna reprezentanca je dobila novega selektorja. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, bo Bolgare po novem vodil Jasen Petrov, ki bo zamenjal Georgija Dermendžijeva. Dvainpetdesetletni Petrov bo debitiral na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2022 proti Švici 25. marca.

Zveza se je odločila, da ne podaljša sodelovanja s prejšnjim selektorjem po nizu porazov ekipe, ki jo je prevzel oktobra 2019.

Bolgarija se ni uvrstila na EP 2020, prav tako pa je izpadla v ligo C v ligi narodov.

Nekdanji vezist Petrov, ki je trikrat igral za reprezentanco, je bil trener nekaj bolgarskih moštev, preden se je podal na Kitajsko, kjer je bil strateg klubov Shijiazhuang Yongchang, Beijing Enterprises in Henan Jianye.

