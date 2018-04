Klinsmann po SP spet na trenersko klop: Svojo prihodnost vidim v eni izmed boljših reprezentanc

Jürgen Klinsmann, nekdanji nemški nogometni reprezentant in selektor reprezentanc Nemčije in ZDA se namerava po svetovnem prvenstvu v Rusiji vrniti na trenersko klop. Kot sam pravi, je imel štiri, pet ponudb že pred prvenstvom, a je vse zavrnil, saj so prišle od reprezentanc, ki nimajo dovolj velikih ambicij.