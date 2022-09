Strog varnostni režim, preizkus stadiona za finale uspel #video

Strog mejni režim tako na kopenski meji s Savdsko Arabijo kot na letališču, nič drugače ni na stadionih. Katar odšteva zadnjih 72 dni do začetka svetovnega prvenstva v nogometu. Zadnji test varnosti in pripravljenosti organizatorja je bila tekma med azijskim prvakom Al Hilalom iz Savdske Arabije in egiptovskim prvakom Zamalekom. Tekmo na stadionu v Losailu, ki bo gostil deset tekem svetovnega prvenstva, tudi veliki finale, z 80 tisoč navijači so izpeljali brez težav. Poglejte v videu.

Preizkus stadiona, kjer bo finale SP. Foto: Reuters Stadion, ki je Katarce stal 665 milijonov evrov in bo gostil tudi veliki finale nogometnega svetovnega prvenstva, je prestal preizkus. Bil je razprodan. Pred nogometno tekmo so Katarci na stadionu priredili še koncert priljubljenega egiptovskega glasbenika Amrja Diaba, tekmo med savdskim Al Hilalom in egiptovskim Zamalekom pa je dobil prvi po streljanju enajstmetrovk. Redni del se je končal z 1:1.

Lusail Iconic je bil zadnji stadion, ki so ga organizatorji odprli, vodja katarskega organizacijskega odbora Hasan Al Tavadi pa je dejal, da gre za čustven trenutek. "To je vrhunec našega 13-letnega potovanja." Stadion, oblikovan kot tradicionalna arabska skleda, je v središču novega mesta, ki se gradi severno od glavnega mesta te majhne zalivske države. Gostil bo deset tekem svetovnega prvenstva, vključno s finalom 18. decembra.

Stadion v obliki tradicionalne arabske sklede. Foto: Reuters

Mejni prehod s Savdsko Arabijo. Foto: Reuters Pred začetkom SP, ki bo 20. novembra, prireditelji na tem stadionu ne načrtujejo več tekem. Tekma je bila "poskusna vožnja" za varnost, sistem prestopa meje in več milijard dolarjev vreden podzemni vlak brez voznika, ki bo prevzel obremenitev in bo lahko v času svetovnega prvenstva po Dohi prepeljal več kot milijon navijačev. Da bi zmanjšal pritisk na glavno mednarodno letališče, je Katar ta teden znova odprl staro letališče, ki so ga uporabljali vladajoča družina in druge pomembne osebe.

Na stotine savdskih in egiptovskih navijačev je mejo Abu Samra prečkalo z avtobusi, potem ko so svoje avtomobile pustili na savdski strani. Vsi so morali zaprositi za posebno identifikacijo navijača, t. i. kartico Hayya, ki jo bodo vsi nogometni navdušenci potrebovali za vstop v Katar med svetovnim prvenstvom.

Foto: Reuters

Fifa je sporočila, da so za svetovno prvenstvo že prodali 2,45 milijona od skupno treh milijonov vstopnic in da bo zadnji krog spletne prodaje potekal konec meseca.