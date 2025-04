Bijol, Lovrić in druščina izgubili tretjič zapored

Na Apeninskem polotoku sta se kot prva v 31. krogu italijanskega prvenstva za prvoligaške točke pomerila Genoa in Udinese. Z golom Alessandra Zanolija je slavila Genoa, Udinese pa je izgubil tretjič zapored. Jaka Bijol je ob porazu igral vso tekmo, Sandi Lovrić pa je v igro vstopil v 70. minuti. Vodilni Inter bo v soboto gostoval pri Parmi, Fiorentina, ki jo prihodnji četrtek v konferenčni ligi čaka gostovanje v Celju, pa se odpravlja na San Siro, kjer se bo udarila s sosedom z lestvice, AC Milanom. V nedeljo bo pestro v Bergamu in Rimu, kjer se bosta mudila Lazio in Juventus, Napoli pa bo se bo v ponedeljek mudil v Bologni.