Italijanska nogometna legenda v 76. letu starosti pridobila trenersko licenco

"Rivera je pisal zgodovino v našem nogometu, kljub svoji igralski veličini pa se je vpisal v trenersko šolo. Bil je naravnost popoln študent, nikoli ni zamudil nobenega predavanja," je v zvezi z Rivero za omenjeni milanski časnik dejal predsednik italijanskega trenerskega sindikata Renzo Ulivieri.

"Koga bi rad treniral? Vse je odvisno od ponudbe, ki jo bom prejel. Trenerji so izbrani, redki so tisti, ki jih izberejo," je ponosno dejal novopečeni 76-letni nogometni diplomant.

Rivera je eden najboljših nogometašev na Apeninskem polotoku in nosilec prestižne zlate žoge iz leta 1969. To nagrado so od Italijanov osvojili le še Omar Sivori, Paolo Rossi, Roberto Baggio in Fabio Cannavaro.

V času svoje bleščeče kariere je bil skoraj 20 let zvest AC Milanu, z njim je trikrat osvojil naslov državnega prvaka oziroma scudetto in dvakrat pokal državnih prvakov, predhodnika lige prvakov.

Za italijansko izbrano vrsto je med letoma 1962 in 1974 odigral 60 tekem in dosegel 14 golov, bil pa je član zmagovite italijanske zasedbe z evropskega prvenstva 1968 in svetovni podprvak dve leti pozneje.