Ibrakadabra po srečanju z legendo košarke: XY vs XXXL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

36-letni Šved balkanskih korenin Zlatan Ibrahimović si večere v mestu angelov očitno rad popestri z ogledom športnih obračunov. Potem ko si je prejšnji teden ogledal tekmo hokejistov Los Angeles Kings (in za šalo z njimi brcal žogo, seveda je bil zraven tudi kapetan Anže Kopitar), je bila pred dnevi na vrsti še košarka.

Zlatan Ibrahimović je navdušil že na prvi tekmi v dresu LA Galaxy. Najprej je dosegel spektakularni zadetek z izjemnim strelom z razdalje, nato pa v zadnji minuti obračuna z ekipo LA FC odločil še zmagovalca. Foto: Getty Images

Ibrakadabra, ki je Los Angeles navdušil že s svojim debijem, si je namreč ogledal obračun med ekipama Los Angeles Lakers in Minnesota Timberwolves, spoznal pa je tudi enega najbolj priljubljenih košarkarjev vseh časov Shaquilla O'Neala, lastnika štirih šampionskih prstanov lige NBA, ki je dres Jezernikov nosil med leti 1996 in 2004. Skupno fotografijo je opremil z duhovitim komentarjem XL vs XXXL.

XL vs XXXL @shaq A post shared by Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) on Apr 9, 2018 at 12:43pm PDT

Ibrahimović je zvestobo ekipi LA Galaxy obljubil do konca sezone 2019. Letno naj bi mu pogodba prinesla 1,5 milijona dolarjev, kar je sicer manj, kot je zaslužil pri rdečih vragih, kjer zadnje obdobje ni dobival priložnosti za igro. Švedski napadalec je v svoji karieri igral že za Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelono, Milan, PSG in Manchester United.