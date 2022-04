Hiša slavnih premier league dobiva nove člane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danec Peter Schmeichel je prvi nogomenti vratar, ki so ga uestili v hišo slavnih premier league. Foto: Guliverimage

Vodstvo hiše slavnih angleškega nogometnega prvenstva premier league je v hram športnih junakov sprejelo šest novih nogometašev. V hišo slavnih so sprejeli Sergia Agüera, Didierja Drogbaja, Vincenta Kompanyja, Petra Schmeichla, Paula Scholesa in Iana Wrighta.

Nekdanji napadalec Manchester Cityja Agüero je med letoma 2011 in 2021 v prvenstvu dosegel 184 golov. Triintridesetletni Argentinec se je, potem ko je že nosil dres Barcelone, zaradi težav z zdravjem decembra upokojil.

Agüero je v dresu Cityja petkrat osvojil naslov angleškega prvaka, od tega štirikrat skupaj z nekdanjim kapetanom, zdaj 36-letnim Belgijcem Kompanyjem.

Čast je doletela tudi Didierja Drogbaja. Foto: Reuters

Nekdanji napadalec Chelseaja Drogba, nekdanji reprezentant Slonokoščene obale ima zdaj 44 let, je v prvi ligi dosegel 104 gole v času dveh epizod na Stamford Bridgeu, štirikrat je osvojil naslov.

Danec Schmeichel je sploh prvi vratar, ki so ga umestili v hišo slavnih; izbor skupaj pripravljata posebna komisija za nagrade premier league in javnost.

Zdaj 58-letni nekdanji danski reprezentant je z Manchester Unitedom med letoma 1991 in 1999 osvojil pet naslovov, nato pa igral še za Aston Villo in Manchester City. Kariero je končal s 310 nastopi v premier league, 128-krat je ohranil svojo mrežo nedotaknjeno, dosegel pa je tudi en zadetek.

Paul Scholes Foto: Reuters

Medtem pa je angleški vezist Scholes, ki je skupaj s Schmeichlom igral na Old Traffordu, vso svojo kariero nosil dres rdečih vragov. Zdaj 47-letnik je v 499 nastopih med letoma 1993 in 2013 dosegel 107 golov in osvojil 11 naslovov.

V hiši slavnih so tokrat pozdravili tudi Wrighta, nekdanjega Scholesovega reprezentančnega kolega v dresu Anglije. Oseminpetdesetletnik je z Arsenalom leta 1998 osvojil naslov prvaka, skupno pa je v prvi ligi dosegel 113 golov.

Omenjeni so se v hramu slavnih nogometašev pridružili Thierryju Henryju, Alanu Shearerju, Davidu Beckhamu, Dennisu Bergkampu, Ericu Cantonaju, Stevenu Gerrardu, Royu Keanu, Franku Lampardu, Patricku Vieiri in Waynu Rooneyju.