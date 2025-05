Liza Šajn in Jakob Medved državna prvaka v polmaratonu v Radencih

Liza Šajn in Jakob Medved sta na državnem atletskem prvenstvu na 21 km v Radencih osvojila naslov državnega prvaka. Na 43. Maratonu treh src je bila Šajn v polmaratonu skupno druga s časom 1:14:10, Medved je skupno končal na četrtem mestu s časom 1:07:06.

Šajn je za 11 sekund zaostala le za Kenijko Valentine Jebet, tretja je bila še ena kenijska tekačica Jacinta Kavindu Paul. Šajn je naslov državne prvakinje osvojila pred Sašo Pisk, ki je bila skupno peta, in Emo Žibert, skupno deseta. Skupno je bila sicer tretja najboljša Slovenka na šestem mestu Magdalena Ferstil.

V moški konkurenci na 21 km so na prvih treh mestih končali Kenijci Albert Kipkorir Tonui, Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo in Kennedy Kipkemoi Rono. Medved je v cilj pritekel na četrtem mestu pred Primožem Kobetom, ki je lani ubranil naslov državnega prvaka in Tadejem Serdinškom.

"Vedela sem, da bo danes bolj borba sama s seboj. Nekaj Kenijk je bilo, a vseeno konkurenca ni bila tako močna kot na nekaterih drugih tekmah, tako da sem vedela, da se bom morala sama boriti od začetka do konca. Že na začetku sem zastavila močan ritem, a nekako ostala sama, bil je tudi kar močan veter in tempo mi je padel. V drugih 10 km sem videla, da se približujem Kenijki, ki me je nekje na sredini trase prehitela, na koncu mi je ravno malo zmanjkalo, da bi jo ujela nazaj," je dejala Šajn.

Jakob Medved Foto: Peter Kastelic/AZS

"Zmaga mi je dobro uspela. S časom pa nisem zadovoljen, ker niti ni osebni rekord. Mogoče bi bilo lepo imeti kakšnega počasnejšega tekača še pred sabo, da bi bilo malo lažje, bolj konstantno bi držal tempo, saj je tisti, ki je bil tretji, vmes začel precej skakati, tako da sem ga izgubil, a je kar je. Sprva je bilo zelo vroče, mogoče bi bilo lepše, če bi bilo bolj hladno, ampak ne moremo nič spremeniti. Ljudi bi lahko bilo malo več ob progi, a tisti, ki so bili, so odlično navijali," pa je povedal Medved.

Na 42 km, trasa na najdaljših razdaljah je zavila tudi v sosednjo avstrijsko občino Radgona, je bil najhitrejši Kenijec Cosmas Kigen, ki je bil dobre tri minute hitrejši od rojaka Benarda Kiproticha Tooja, tretji je bil Italijan Federico Bordignon, četrti pa najboljši Slovenec Maks Matej Cuzak.

V najdaljši ženski preizkušnji je prav tako zmaga šla v Kenijo, Nancy Waigumo Githaiga je ugnala rojakinjo Rose Jepchumba in Hrvatico Marijo Vrajić, najboljša Slovenka je bila četrta Jasmina Kozina Praprotnik.

Na krajših razdaljah je na 10 km slavil Tadej Grilc pred Matejem Kraljem in Dominikom Piskom v moški konkurenci, v ženski je bila najhitrejša Ana Benčec pred Arino Shestova in Kristino Vanceta.

Na 5 km je zmagal Jan Kramer pred Tvitom Trajbaričem in Nacetom Vojsko, v ženski tekmi je slavila Tjaša Žalig, druga je bila Klara Šoštarič, tretja pa smučarska skakalka Ema Klinec.

Posebni so bili podeljevalci kolajn, te so v cilju podeljevali njeni reprezentančni kolegi Anže Lanišek ter svetovna rekorderja v poletih Nika in Domen Prevc.

V zadnji tekmovalni disciplini, nordijski hoji na 10 km, sta bila najhitrejša Karl Petelinšek in Hrvatica Melita Brunović-Čondić.

Novost letošnje prireditve najstarejšega slovenskega maratona je bil Tek treh src, ki je ponudil tekaško preizkušnjo tudi za trojke. Ta je skupaj pretekla 42, 21 in 10 km, vsak tekač je začel na posamezni razdalji, nato pa so skupaj pritekli v cilj.

Prva netekmovalna disciplina je bila na vrsti že ob 8. uri, prvi so začeli udeleženci Pohoda treh src na 7 in 12 km. V popoldanskem programu bo ob 16. uri potekal drugi dobrodelni tek v spomin na Gorazda Giderja - Tečem, da pomagam, dolg simboličnih 250 metrov. Ob 16.15 sledi še tek s psi, 15 minut zatem pa še dogodek za najmlajše - Veveričkin in Srčkov tek za otroke.

Skupno se je na maraton, za katerega je poskrbelo več kot 1100 ljudi, prijavilo 7773 udeležencev iz 30 držav, od tega je 3000 pohodnikov in 1300 otroških prijav, najstarejša udeleženka pa šteje 91 let.