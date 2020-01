Heaton in Wesley zaradi poškodbe do konca sezone ne bosta igrala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vratar Tom Heaton in napadalec Wesley po poročanju s kluba do konca sezone zaradi poškodb kolenskih vezi ne bosta mogla igrati za Aston Villo. Poškodovala sta se na sredini tekmi in zmagi z 2:1 nad Burnleyjem.