Dan za novo hrvaško invazijo v Ljubljani, dan za veliki finale

Danes se bo zaključilo 13. evropsko prvenstvo v futsalu. Drugič v zadnjih osmih letih bo novega (oziroma starega) evropskega kralja te malonogometne igre okronala dvorana v Stožicah. Ta bo pokala po šivih, finalni dan je razprodan, znova pa v Ljubljani pričakujejo invazijo hrvaških navijačev, ki bodo svojo reprezentanco bodrili v boju za zgodovinski bron.

30 tekem je za nami, do konca Eura 2026 v futsalu pa nas ločita le še dve. Ob 15. uri se bosta za tretje mesto v stoženski dvorani udarili Hrvaška in Francija, ob 19.30 pa bosta med seboj za evropski naslov spet obračunali velesili Portugalska in Španija. Reprezentanci, ki sta veljali za nesporni favoritinji turnirja še pred njegovim začetkom.

Nova hrvaška invazija v Ljubljani

Bolj vroče, bolj glasno vzdušje je vseeno pričakovano v popoldanskem terminu. Drugič v zgodovini se je namreč med štiri najboljše na stari celini prebila reprezentanca Hrvaške. Prvič, leta 2012, ko so Hrvati sami gostili Euro, so se jim v Zagrebu odličja izmuznila iz rok, tokrat so odločeni, da se iz slovenske prestolnice proti meji odpeljejo z bronom.

Temelji, iz katerih na Hrvaškem črpajo optimizem, so trdni. Proti Španiji, ki se je v Ljubljani sprehodila do polfinala, se je četa Marinka Mavrovića odlično upirala. Pravzaprav ji je uspevalo še precej več kot to; španski zvezdniki so bili večkrat porinjeni v zelo neugoden položaj, v zaključku tekme, ko jih je reševal tudi okvir vrat, pa so celo trepetali za napredovanje.

Hrvatom, ki so v polfinalni evforiji poskrbeli tudi za incident na tribunah Stožic, je po zadnjem zvoku sirene ostali ponos in že omenjeni temelji pred tekmo za tretje mesto. Francozi so sicer proti Portugalski povedli, a na koncu izgubili precej bolj suvereno kot Hrvaška. Južni sosedi bodo lahko znova računali na sijajno podporo s tribun; v Ljubljano jih spet prihaja več tisoč.

Ponovitev spektakla izpred osmih let

Kakorkoli se bo že končala tekma za tretje mesto, se bodo pravi ljubitelji futsala v dvorani zadržali tudi do večera, ko bo na sporedu dvoboj za sladokusce. Nobenega dvoma ni, da sta se v veliki finale prebili reprezentanci, ki sta na tem turnirju pokazali največ. Reprezentanci, od katerih smo tudi pričakovali največ.

Španija in Portugalska se bosta na odločilni tekmi za evropski naslov pomerili tretjič. Leta 2010 je bila v Debrecenu boljša Španija, ki se je tako petič povzpela na evropski futsalski prestol.

Osem let kasneje so se sosedi z Iberskega polotoka udarili v Stožicah; dramatična tekma se je končala po podaljških, zmago s 3:2 pa je s strelom z deset metrov priigral Portugalski Bruno Coelho. Za Portugalce je bil to prvi naslov, pred štirimi leti so ga uspešno ubranili v Amsterdamu, potem ko so v polfinalu znova preskočili Španijo. Pred petimi leti je bila Portugalska boljša tudi na dvoboju na svetovnem prvenstvu, ko je prvič v zgodovini osvojila tudi ta naslov.

Jasno je torej, kdo je bil uspešnejši v zadnjem obdobju, Španci pa so posledično v Ljubljano prispeli motivirani, kot že dolgo ne. "Vsi, ki imajo radi futsal, vedo, da je to tekma, ki si jo je treba ogledati. Pomerili se bosta dve najboljši ekipi na tem evropskem prvenstvu in mislim, da bo to fantastičen spektakel. Slog igre obeh ekip je v marsičem zelo podoben. Veliko se zgledujemo po Portugalski, Portugalska pa se veliko zgleduje po Španiji," pred velikim finalom razlaga selektor Španije Jesus Velasco.

Vstopnice za spektakel razprodane

Kot so sinoči sporočili z Nogometne zveze Slovenije, so vstopnice za finalni dan praktično razprodane. V prodaji je le še nekaj vstopnic za Poslovni klub po ceni sto evrov.

Z nogometne zveze sporočajo, da se bo dvorana odprla ob 14.30, in obiskovalce prosijo, da se na prizorišče odpravijo pravočasno. Med obema tekmama bodo poskrbeli tudi za zabavni program.

Skupno si je tekme na tem EP do zdaj ogledalo 75.921 ljudi. Rekord je v lasti Srbije, ko so je EP 2016 ogledalo 113.961 gledalcev, EP 2018 v Sloveniji pa je kot drugo najbolj obiskano privabilo 101.934 obiskovalcev.