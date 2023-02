Mbappe in Messi zatrla sanje Marseilla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Franciji je bil vrhunec prvoligaškega dogajanja v nedeljo zvečer, ko sta na Velodromu igrala Marseille in PSG. Izbranci Igorja Tudorja so za branilci naslov zaostajali za pet točk. Ko sta se velikana francoskega nogometa nedavno pomerila v Marseillu v pokalu, je zmaga ostala doma (2:1). Tako so upali, da se PSG-ju približajo še v ligi. A so izgubili z 0:3 in Parižani zdaj vodijo za osem točk.

V nedeljo je francosko prvenstvo dočakalo svoj praznik. Na Velodromu je stiskalo pesti 65 tisoč vročekrvnih in strastnih navijačev, Marseille je skušal z njihovo pomočjo še drugič v tem mesecu premagati PSG (v pokalu je zmagal z 2:1) in se mu v prvenstvu približati na vsega dve točki zaostanka. Za goste ne mogel nastopiti Neymar.

Na jugu Francije so oživele sanje o naslovu prvaka. Marseille je bil nazadnje najboljši v Franciji leta 2010, ko je bil njegov trener še zdajšnji selektor Didier Deschamps. PSG je po prihodu katarskega kapitala postal nesporni vladar francoskih zelenic, v zadnjem desetletju je bil prvak kar osemkrat. A je derbi 25. kroga zatrl sanje Marseilla.

Lionel Messi Foto: Reuters Drugo tekmo zapovrstjo sta se med strelce vpisala Kylian Mbappe in Leo Messi, prvi je dosegel gola v 25. in 55. minuti, drugi je bil natančen v 29. minuti, to je bil njegov 700. zadetek na klubski ravni. Mejnik je sicer dosegel tudi Mbappe, saj je zdaj pri 200 zadetkih v dresu PSG, s čimer se je na večni klubski lestvici na vrhu izenačil z Edinsonom Cavanijem. Argentinec je pri tem prispeval še dve podaji, zdaj je z 12 asistencami najboljši v tem elementu v ligi. Pri golih pa prednjači prav Mbappe s 17.

Boleč poraz je zabeležil tretjeuvrščeni Monaco. Na domačem igrišču je izgubil sosedski derbi proti Nici in to kar z 0:3. Vse je bilo praktično rešeno v prvem polčasu, v katerem so padli vsi goli, dva je prispeval Terem Moffi, enega pa Kephren Thuram-Ulien.

Vse slabše kaže Angersu slovenskega nogometaša Mihe Blažiča. Z desetimi točkami je trdno na zadnjem mestu, od tega kroga je razlika do predzadnjega še večja. Ajaccio je z 2:1 premagal Troyes in mu tudi prepustil predzadnje mesto na lestvici, Angers za njim zaostaja devet točk. Pomembno zmago v boju za obstanek je vknjižil tudi Auxerre, z 1:0 je v gosteh premagal Lorient.

Francosko prvenstvo, 24. krog:

Petek, 24. februar:

Sobota, 25. februar:

Nedelja, 26. februar: