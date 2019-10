Krhinov Nantes želi nazaj na zmagovalne tirnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V uvodnem obračunu 11. kroga francoskega prvenstva bomo spremljali zelo zanimiv obračun med Nantestom in Monacom. Slovenskih predstavnikov na tem srečanju predvidoma ne bo. Rene Krhin je poškodovan, Denis Petrića pa je šele tretje vratarska izbira pri rumenih. V nedeljo se bosta udarila St. Etienne Roberta Berića in Amiens Luke Elsnerja, krog pa se bo sklenil z derbijem med vodilnim PSG in Marseillom.