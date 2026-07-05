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Avtor:
Pe. M.

Nedelja,
5. 7. 2026,
12.21

Osveženo pred

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Jürgen Klopp SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu nogomet

Nedelja, 5. 7. 2026, 12.21

30 minut

Selektor nemške reprezentance

Fabrizio Romano: Jürgen Klopp je sprejel vodenje nemške reprezentance

Avtor:
Pe. M.

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Jürgen Klopp 2026 | Jürgen Klopp je po poročanji Fabrizia Romana sprejel reprezentančni izziv in bo postal selektor Nemčije. | Foto Reuters

Jürgen Klopp je po poročanji Fabrizia Romana sprejel reprezentančni izziv in bo postal selektor Nemčije.

Foto: Reuters

Dobro obveščeni nogometni novinar Fabrizio Romano je na družbenem omrežju zapisal, da se Jürgen Klopp vrača v trenerski posel. Tokrat kot selektor nemške nogometne reprezentance. Nemec je po njegovih informacijah sprejel reprezentančni izziv.

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Po zgodnjem slovesu Nemčije s svetovnega nogometnega prvenstva – v šestnajstini finala jih je izločil Paragvaj – se je v četrtek s selektorskega mesta poslovil Julian Nagelsmann. Kaj hitro zatem se je kot potencialnega naslednika najglasneje omenjalo eno ime: Jürgen Klopp.

Čeprav mnogi niso verjeli, da bi se lahko vrnil na trenersko klop, pa Fabrizio Romano danes poroča, da je 59-letnik sprejel reprezentančni izziv.

Dodal je, da naj bi šlo za dolgoročno pogodbo. Trenutno še poteka razprava o njegovem izstopu iz skupine RB Group, kjer deluje kot vodja nogometnih operacij, "a on bo novi glavni trener". "Klopp je nazaj," je na omrežju X dodal Romano.

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Klopp je v preteklosti uspešno vodil Borussio Dortmund in nazadnje Liverpool, od katerega se je poslovil leta 2024, zdaj pa je, kot kaže, pred prvim selektorskim izzivom. 

Nemci bodo prvo reprezentančno tekmo odigrali 24. septembra, ko se bodo v sklopu lige narodov v gosteh merili z Nizozemsko.

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