Dobro obveščeni nogometni novinar Fabrizio Romano je na družbenem omrežju zapisal, da se Jürgen Klopp vrača v trenerski posel. Tokrat kot selektor nemške nogometne reprezentance. Nemec je po njegovih informacijah sprejel reprezentančni izziv.

Po zgodnjem slovesu Nemčije s svetovnega nogometnega prvenstva – v šestnajstini finala jih je izločil Paragvaj – se je v četrtek s selektorskega mesta poslovil Julian Nagelsmann. Kaj hitro zatem se je kot potencialnega naslednika najglasneje omenjalo eno ime: Jürgen Klopp.

Čeprav mnogi niso verjeli, da bi se lahko vrnil na trenersko klop, pa Fabrizio Romano danes poroča, da je 59-letnik sprejel reprezentančni izziv.

Dodal je, da naj bi šlo za dolgoročno pogodbo. Trenutno še poteka razprava o njegovem izstopu iz skupine RB Group, kjer deluje kot vodja nogometnih operacij, "a on bo novi glavni trener". "Klopp je nazaj," je na omrežju X dodal Romano.

🚨🇩🇪 BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! 💥



Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach.



RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.… pic.twitter.com/a5uULmyCJx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

Bodo navijači elfa pod njegovim vodstvom spet bolj nasmejani? Foto: Reuters

Klopp je v preteklosti uspešno vodil Borussio Dortmund in nazadnje Liverpool, od katerega se je poslovil leta 2024, zdaj pa je, kot kaže, pred prvim selektorskim izzivom.

Nemci bodo prvo reprezentančno tekmo odigrali 24. septembra, ko se bodo v sklopu lige narodov v gosteh merili z Nizozemsko.