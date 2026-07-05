Belgijska nogometna reprezentanca je po dramatični zmagi v šestnajstini finala proti Senegalu s 3:2 uprizorila enega največjih preobratov v dosedanjem delu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, dogajanje po tekmi pa znova odpira vprašanja o odnosih v slačilnici rdečih vragov, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.

Na posnetkih belgijskega veselja po tekmi v Seattlu, na kateri so rdeči vragi še v 86. minuti zaostajali z 0:2, v končnici rednega dela z dvema goloma Romeluja Lukakuja in Yourija Tielemansa najprej iztržili podaljšek, nato pa še zmago po drugem golu Tielemansa, je bilo opaziti, da se največja zvezdnika reprezentance Kevin De Bruyne in Thibaut Courtois nista skupaj veselila napredovanja v osmino finala.

Spor dveh najbolj izpostavljenih zvezdnikov belgijske izbrane vrste sega v leto 2013, ko je De Bruynova tedanja partnerica Caroline Lijnen začela razmerje s Courtoisom, ki je tedaj igral za Atletico Madrid. Lijnen je leto pozneje v javnosti razkrila, da se je za to odločila, ker jo je De Bruyne razočaral.

Od tedaj se je zasebno življenje obeh nogometašev povsem spremenilo. De Bruyne je od leta 2017 poročen z Michele, s katero ima tri otroke, Courtois pa se je pred tremi leti poročil z izraelskim modelom Mishel Gerzig, leto kasneje pa sta dobila prvega otroka.

Kljub temu naj bi odnosi med obema ključnima igralcema belgijske reprezentance še naprej ostali hladni. Prav to naj bi bil tudi eden od razlogov, da De Bruyne in Courtois nikoli nista bila dolgoročna kapetana svoje reprezentance.

Tielemans je na letošnjem svetovnem prvenstvu eden ključnih igralcev rdečih vragov. Foto: Reuters

Po Vincentu Kompanyju je kapetanski trak prevzel Eden Hazard, po njem pa je vlogo vodje ekipe dobil Tielemans, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu eden ključnih igralcev rdečih vragov. Proti Senegalu je dosegel izenačujoči zadetek z glavo, nato pa v 125. minuti zanesljivo izvedel še odločilno enajstmetrovko.

Tielemans velja za enega najbolj povezovalnih členov v belgijski reprezentanci, ki jo vodi francoski strokovnjak Rudi Garcia. A tudi nesojeni vodja belgijske slačilnice se je v drugem premoru za osvežitev med tekmo s Senegalom zapletel v oster verbalni dvoboj z Leandrom Trossardom, ki ga je moral prekiniti izkušeni napadalec Lukaku. Belgijci so nato vendarle pripravili preobrat, v katerem sta pomembno vlogo odigrala prav Tielemans in Trossard.

Belgijo v osmini finala čaka ena od treh gostiteljic letošnjega mundiala iz ZDA, ki si bo na torkovi tekmi v Seattlu, ki se bo začela ob drugi uri, skušala zagotoviti napredovanje v četrtfinale. Belgijci so po kakovosti igralskega kadra v prednosti, Američani pa stavijo na prednost domačega igrišča in podporo večinskega občinstva na stadionu, ki sprejme 70.000 gledalcev.