Mehiški nogometaši so morali vrniti luksuzne ure, ki jim jih je podaril ustvarjalec vsebin in vplivnež Stevewilldoit, poroča BBC.

Ameriški YouTuber po imenu Stephen Deleonardis je za darilo, luksuzno uro Rolex, za vsakega mehiškega nogometaša in člana osebja porabil milijon ameriških dolarjev, poroča BBC.

A Mehičani njegovega darila ne bodo smeli uporabljati. Ure, ki jim je podaril v ponedeljek, preden so v šestnajstni finala izločili Ekvador, so morali vrniti.

Razlog je v etičnem kodeksu FIFA, ki omejuje sprejemanje daril. Ta se lahko ponudijo ali sprejmejo le, če "imajo simbolično ali nepomembno vrednost".

Na uradnem družbenem omrežju mehiške zveze so sporočili, da so se Mehičani "po medsebojnem dogovoru" odločili vrniti ure, ki jim jih je Stevewilldoit podaril "na lastno pobudo".

Mehičane v noči na ponedeljek po slovenskem času čaka tekma osmine finala proti Angležem.