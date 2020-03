Dobovčani tretjič zapovrstjo pokalni futsalski prvaki

Ekipi, ki sta se srečali v finalu pokala, sta se že dvakrat tudi v tem državnem prvenstvu. Obakrat so bili boljši Dobovčani, in sicer s 5:2 in 6:1. Tokrat dolgo ni šlo tako gladko, a vendarle se je na koncu dobro izteklo tudi za zdaj že nekdanjega reprezentančnega vratarja Damirja Puškarja, ki je osvojil že svojo deveto pokalno lovoriko.

Dobovčani so povedli v četrti minuti, ko je žogo čez vratarja malce z desne dvignil Vedran Matošević. V deveti minuti je bil Kristjan Čujec blizu povišanja vodstva, a je zadel okvir vrat. Zatem je nekajkrat moral izvrstno posredovati tudi vratar Dobovca Puškar, nevarno je bilo posebej po strelu Aljaža Kusterleta iz bližine v 13. minuti.

V 27. minuti pa je Dobovec prišel do zadetka za 2:0, potem ko je Kristjan Čujec z desnico udaril malce z leve strani in žogo poslal pod prečko Oplastovega gola. Piko na i zmagi je v 35. minuti postavil Žiga Čeh, ki je zadel v prazno mrežo tekmeca čez celotno igrišče. Njegovo vajo je v 38. minuti sicer ponovil še Alen Fetić za 4:0.

V soboto je na prizorišču, ki od leta 2013 gosti zaključne turnirje futsalskega pokala, Oplast na prvi polfinalni tekmi premagal Siliko s 4:1, v drugem polfinalu pa je Dobovec z 2:0 odpravil Sevnico.

Doslej so največ pokalnih naslovov osvojili Litijani, in sicer devet. Po tri imajo Oplast, Puntar in zdaj Dobovec, ki je slavil tretjič zapovrstjo, po dva Agencija Luvin in Proen Maribor, po enega pa Pelikan, Gorica in Bronx Škofije.

Pred finalom so podelili tudi zlato žogo za najboljšega igralca pretekle sezone, dobil jo je Kristjan Čujec (Dobovec). Priznanje za najboljšo igralko je dobila Tanja Vrabel, za najboljšega igralca do 21 let pa je bil izbran Jeremy Bukovec.