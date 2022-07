Conte poskrbel za nor trening, Kane potreboval celo zdravniško pomoč

Antotnio Conte je s svojim pomočnikom poskrbel, da so igralci na treningu iztisnili še zadnje atome moči. Foto: Reuters V ponedeljek so nogometaši Tottenhama v sklopu pripravljalnega turnirja v Južni Koreji opravljali trening, na katerem jim je italijanski strateg pokazal, kako resno namerava zakorakati v novo sezono. Korejec Son Heung-min je na tiskovni konferenci po treningu dejal, da igralci po treningu niso bili več zmožni niti komuniciranja med seboj, saj sta jih tako izmučila Antonio Conte in kondicijski trener Gian Piero Ventrone. Poleg težkega dvournega treninga pa sta igralce zdelali tudi vročina in vlaga korejskega podnebja.

Londončane v sredo čaka prijateljski obračun z enajsterico iz Lige K, a kot kaže, ničesar ne bodo prepuščali naključju, saj so igralci v ponedeljek pred šest tisoč gledalci opravili trening, po katerem je redkokdo še obstal na nogah, velika večina ekipe je namreč še pred koncem obležala ob robu igrišča.

Po klasičnem dvournem treningu je igralce londonskega kluba pričakala še češnja na vrhu torte, kakršne niso pričakovali. Po treningu podaj, taktike in drugih nogometnih veščin so morali igralci Tottenhama preteči še 42 dolžin nogometnega igrišča.

42 dolžin je bila naloga za igralce, ki so se na trening vrnili že pred odhodom na Južno Korejo, do tistih, ki so opravljali reprezentančne dolžnosti, je bil Conte nekoliko bolj popustljiv in jim je namenil "zgolj" 30 dolžin teka.

Prvi zvezdnik Tottenhama Harry Kane, ki se je soigralcem pridružil šele v nedeljo, je bil med prvimi, ki so negibni obležali ob zelenici. Kane je bil celo tako zdelan, da je sredi svojega treninga omagal, klubski zdravniki pa so mu hitro priskočili na pomoč in mu na vrat prislonili hladno brisačo. Po nekaj minutah je angleški zvezdnik vstal in dokončal svoj trening. Poleg Kana sta obležala tudi kapetan Južne Koreje Son in novinec v vrstah Londončanov Yves Bissouma.

Trening so, ne da bi omagali, opravili le Davinson Sanchez, Bryan Gil in novinec Pape Matar Sarr.

Potem ko so jih danes korejski novinarji povprašali o ponedeljkovem treningu, je Son odgovoril: "Ne vem natanko, koliko kilometrov smo pretekli, a vem, da ima trener določeno, koliko moramo preteči, preden se lahko odpravimo v slačilnico." Son je dejal še, da po treningu niso mogli iz sebe spraviti niti glasu več.