Čeferin obsodil grožnje s smrtjo Uefinim inšpektorjem

Grožnje v preiskavi proti albanskemu klubu Skenderbeu

Evropska nogometna zveza (Uefa) vodi preiskavo proti albanskemu klubu Skenderbeu v povezavi s prirejanjem izidov tekem. Preiskavo so uvedli na podlagi podatkov, ki jih je zbral Uefin sistem za iskanje stavnih nepravilnosti (BFDS), danes pa so njenim inšpektorjem po informacijah Uefe grozili s smrtjo.

Uefinim inšpektorjem so grozili s smrtjo. Foto: Reuters

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skenderbeu je bil zaradi vpletenosti v prirejanje izidov že v sezoni 2016/17 kaznovan s prepovedjo igranja v tekmovanjih pod okriljem Uefe. To kazen je nedavno potrdilo tudi športno arbitražno razsodišče Cas v Lozani.

Dodatne informacije iz sistema BFDS namigujejo na veliko večji vzorec vpletenosti kluba v tovrstno početje. Posledično bo Uefa zahtevala daljšo kazen za albanski klub. "Uefini inšpektorji, ki preiskujejo ta primer, so danes prejeli grožnje s smrtjo, predvidoma zato, da jih prestrašijo in ustavijo njihovo delo. Toda te grožnje ne bodo uspele, policija pa je o vsem že obveščena," so v sporočilu za javnost zapisali pri Uefi.

"Nikoli ne bomo dovolili, da bo Uefino osebje, ki dela na tem ali katerem koli primeru, tarča groženj ali zastraševanja. Imajo polno podporo naše organizacije in stoodstotno mojo osebno podporo." Foto: Reuters

Čeferin: imajo mojo polno podporo

"Nikoli ne bomo dovolili, da bo Uefino osebje, ki dela na tem ali katerem koli primeru, tarča groženj ali zastraševanja. Imajo polno podporo naše organizacije in stoodstotno mojo osebno podporo," je dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.