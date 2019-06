Brazilci favoriti, Argentinci z Messijem motivirani za južnoameriško prvenstvo

Brazilija bo med 14. junijem in 7. julijem gostila južnoameriško nogometno prvenstvo. Naslov prvaka brani Čile, ki je dobil zadnji dve izvedbi v letih 2015 in 2016. Ta tokrat na stavnicah kotira na petem mestu za gostiteljico, Argentino, Urugvajem in Kolumbijo.

V skupini A bodo igrali Brazilija, Bolivija, Venezuela in Peru, v skupini B Argentina, Kolumbija, Paragvaj in povabljenec Katar, v skupini C pa Urugvaj, Ekvador, povabljenka Japonska in Čile. V četrtfinale se bosta uvrstili prvo- in drugouvrščena ekipa iz vsake skupine ter dve najboljši tretjeuvrščeni.

V skupini A sta favorita Brazilija in Peru, v skupini B Argentina in Kolumbija, v skupini C pa Urugvaj in Čile.

Neymarja ne bo, bo pa Messi

Prvenstvo bo nekoliko zasenčila odsotnost prvega brazilskega zvezdnika Neymarja, ki si je poškodoval gleženj, kljub temu pa bo turnir ponudil igranje številnih izvrstnih nogometašev na čelu z za mnoge najboljšim na svetu, Argentincem Lionelom Messijem.

Ta si neizmerno želi priti do lovorike z reprezentanco. V klubski karieri je z Barcelono osvojil praktično vse, med drugim štirikrat ligo prvakov in desetkrat španski naslov, reprezentanca pa je druga zgodba v življenjepisu 31-letnika.

"Kariero si želim končati tudi s kakšno lovoriko na reprezentančni ravni ali vsaj to čim večkrat poskušati osvojiti," je Messi prejšnji teden dejal za Fox Sports. Messi ima štiri nastope v finalu v dresu Argentine in štiri poraze, vključno z zadnjima dvema finaloma južnoameriškega prvenstva proti Čilu.

Najbolj boleč pa je bil poraz v finalu svetovnega prvenstva 2014 prav v Braziliji, ko je Nemčija slavila na Maracanaju. Messi upa, da bo 7. julija na istem objektu popravil vtis. Argentina te lovorike ni osvojila že 26 let, čeprav je igrala v zadnjih štirih od petih finalov.

Zdaj bo Messi to poskušal uresničiti pod vodstvom selektorja Lionela Scalonija in v družbi nekaterih zvezd, kot so Sergio Agüero, Paulo Dybala, Lautaro Martinez, Angel di Maria in drugi. Prvenstvo bo nekoliko zasenčila odsotnost prvega brazilskega zvezdnika Neymarja, ki si je poškodoval gleženj. Foto: Reuters

Kljub Neymarjevi odsotnosti pa za prve favorite vseeno veljajo Brazilci, nazadnje prvaki leta 2007, na čelu z Gabrielom Jesusom, Robertom Firminom, Willianom, Philippom Coutinhom, Danijem Alvesom, Thiagom Silvo, Alissonom in drugimi, ki jih bo vodil selektor Tite.

Da uglednih nogometašev ne bo manjkalo, dokazujejo tudi seznami drugih reprezentanc, igrala bosta na primer Venezuelca Josef Martinez in Salomon Rondon, Perujca Paulo Guerrero in Jefferson Farfan, Kolumbijci James Rodriguez, Juan Cuadrado, Duvan Zapata in Radamel Falcao, Paragvajca Juan Iturbe in Miguel Almiron, Urugvajci Luis Suarez, Edinson Cavani, Diego Godin, Lucas Toreira in Federico Valverde, Ekvadorec Antonio Valencia, Čilenca Alexis Sanchez, Arturo Vidal in drugi.

Največji stadion je Maracana v Rio de Janeiru, ki sprejme 74.738 gledalcev in kjer bo med drugimi tudi finalna tekma. Foto: Reuters

To bo sicer 46. izvedba južnoameriškega prvenstva in zadnja v lihih letih, od leta 2020 bo namreč v istih letih kot podobna velika tekmovanja, kot je denimo evropsko prvenstvo. Tekme, skupaj jih bo 26, bo gostilo pet mest na šestih objektih. Največji je Maracana v Rio de Janeiru, ki sprejme 74.738 gledalcev in kjer bo med drugimi tudi finalna tekma.

Tekme bodo še v Sao Paulu na stadionih Morumbi (67.428) in Corinthians (49.205), v Belo Horizonteju (58.170), Porto Alegreju (55.662) in Salvadorju (51.900).

Nagradnega sklada niso uradno razkrili, a naj bi bil podoben kot pred tremi leti. Skupno je takrat znašal 21,5 milijona dolarjev, pri čemer je zmagovalec dobil 6,5 milijona, finalist 3,5 milijona, tretjeuvrščeni tri milijone, čćetrtouvrščeni pa 2,5 milijona. Vsak od četrtfinalistov je dobil 1,5 milijona.