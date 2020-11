Branilec Liverpoola operiran: je sezone zanj že konec?

Kot so sporočili iz Liverpoola, natančnega poteka rehabilitacije še niso določili, a obstaja velika verjetnost, da bo zunaj pogona preostanek aktualne sezone 2020/21. "Nogometni klub Liverpool lahko potrdi, da so Joeju Gomezu danes uspešno operirali tetivo levega kolena," so sporočili iz kluba angleške premier league, poročajo tuje tiskovne agencije. V klubu so sporočili, da je bila težava omejena na Gomezovo tetivo.

Gomez se bo pridružil soigralcema Virgilu Van Dijku in Fabinhu na stranskem tiru.

Kar prinaša nove skrbi nemškemu strategu angleških prvakov Jürgenu Kloppu, ki v ekipi nima zamenjave na branilskih položajih, če se temu doda še poškodba desnega bočnega igralca Trenta Alexander-Arnolda.

Gomezovo kariero so prizadele številne poškodbe. Leto 2015 je bilo v znamenju poškodbe sprednje kolenske križne vezi.

Marca 2018 si je poškodoval gleženj, ko je bil del reprezentance Anglije v prijateljski tekmi z Nizozemsko, preden si je pozneje istega leta zlomil nogo.

Preberite še: