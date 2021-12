Boca Juniors premagala Barcelono in osvojila pokal Maradona

Nogometni ekipi Barcelone in argentinske Boce Juniors sta danes v Rijadu v Savdski Arabiji odigrali prvo tekmo za pokal Maradone, ki so jo priredili v spomin na lani umrlo argentinsko nogometno legendo. Maradona je v karieri pustil pečat v obeh klubih, na prvi spominski tekmi pa so bili danes po enajstmetrovkah s 4:2 boljši Argentinci.

Prijateljsko tekmo so odigrali v spomin na Diega Armanda Maradono, ki je v obeh moštvih pustil velik pečat. Za Boco Juniors je prvič zaigral v sezoni 1981/82, ob koncu kariere pa še med letoma 1995 in 1997. Pri Barceloni pa je igral med letoma 1982 in 1984 na skupno 58 tekmah, osvojil pa tri lovorike: španski pokal, španski superpokal in ligaški pokal. Njegova nekdanja kluba sta se pomerila enajstič, do danes zadnjo tekmo za pokal Joana Gamperja je leta 2018 Barca dobila s 3:0.

Dani Alves "drugič" debitiral za Barcelono

Danes so bili boljši nogometaši Boce. V rednem delu je za vodstvo Kataloncev poskrbel Ferran Jutgla, izenačil je Exequiel Zeballos, po enajstmetrovkah pa so slavili Argentinci. V dresu Barce je prvič zaigral povratnik v ekipo Dani Alves, ki je za Barco že igral med letoma 2008 in 2016, na uradnih tekmah pa še nima pravice nastopa do januarskega prestopnega roka. Alves je danes za Barcelono zadel tudi eno od dveh enajstmetrovk.

Vrhunci dvoboja v Savdski Arabiji:

🎬 The best plays from the #MaradonaCup, complete with the second Barça debut of @DaniAlvesD2, @Ferranett7's first Barça goal, and a penalty shootout pic.twitter.com/H3NBy4w4JK — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 14, 2021

Maradona je umrl 25. novembra lani po srčnem napadu v 61. letu starosti. Nekaj tednov pred tem je prestal operacijo na možganih zaradi krvnega strdka, dva tedna pred smrtjo so ga odpustili v domačo oskrbo.

Argentinec velja za enega največjih zvezdnikov v zgodovini nogometa, številni ga postavljajo prav na prvo mesto. V bogati karieri je doživel številne uspehe, bil leta 1986 tudi svetovni prvak z Argentino, a je po drugi strani imel tudi temno plat, povezano z odvisnostmi, težavami z drogami in po igralski upokojitvi vse hujšimi zdravstvenimi težavami.

Maradona je bil v bogati nogometni karieri član - poleg obeh klubov, ki sta igrala na pokalu v njegov spomin - še Argentinos Juniors, Napolija, Seville ter Newell's Old Boys.