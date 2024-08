Nemška olimpijska junakinja in vratarka Ann-Katrin Berger je bila izbrana za nogometašico leta v Nemčiji. V anketi športne revije Kicker je prejela 144 glasov. Rezultati so bili objavljeni v nedeljo. To je prvič po letu 1998, da je nagrado prejela vratarka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Nikoli nisem pričakovala tega in sem morala vse skupaj najprej predelati. Vsekakor gre za prijeten občutek," je Berger povedala za revijo Kicker.

"Zelo redko je, da vratarji osvojijo takšne nagrade. Do nedavnega so bile olimpijske igre še vedno moj cilj. Zato se moram zdaj usesti in razmisliti o novih ciljih," je dejala igralka ameriške zasedbe iz New Jerseyja NJ/NY Gotham.

Berger je imela ključno vlogo na olimpijskih igrah, saj je Nemčiji pomagala osvojiti bronasto medaljo. Ubranila je enajstmetrovko v zadnji minuti tekme proti svetovnim prvakinjam Špankam, kar je Nemkam prineslo tretje mesto z zmago z 1:0.

Enajstmetrovko je izvedla Alexia Putellas, vendar se je Berger izkazala z lepo obrambo za nov nemški olimpijski bron, skupno četrtega po 2000, 2004 in 2008. Druge njene izjemne predstave na olimpijskem turnirju v Parizu vključujejo obračun proti Kanadi v četrtfinalu, v katerem je ubranila dva strela z bele pike.

Leta 2017 so ji odkrili raka

Bergerjevi so novembra 2017 odkrili raka na ščitnici, po uspešnem zdravljenju in izboljšanju stanja je prvič po diagnozi raka natopila februarja 2018. Takrat je igrala za Birmingham.

Peti olimpijski naslov so osvojile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so v finalu premagale Brazilke.

Zvezna igralka Bayerna iz Münchna Giulia Gwinn je bila v glasovanju za izbor nogometašice leta druga z 71 glasovi, soigralka Lena Oberdorf pa tretja s 66 glasovi. Medtem ko je bila Gwinn del nemške olimpijske ekipe, je Oberdorf igre v Parizu izpustila zaradi operacije križne vezi.

Gwinn je v tekmi za bron v Parizu z bele pike v 65. minuti zanesljivo zadela za zmago Nemčije.