Začenja se v Southamptonu, vse oči uprte v nedeljski derbi

Danes se bo s tekmo med Southamptonom in Bournemouthom začel 6. krog angleškega prvenstva. Največ pozornosti bo zagotovo požel nedeljski derbi med vodilnim Liverpoolom, ki še ne pozna poraza, in Chelseajem. Ekipi sta se pomerili tudi v evropskem superpokalu pred začetkom sezone, zmage in osvojitve lovorike pa so se po izvajanju enajstmetrovk veselili nogometaši Liverpoola. Obe ekipi sta bili v preteklem tednu neuspešni v prvem krogu lige prvakov. Liverpool je moral priznati premoč Napoliju, Chelsea pa Valencii.