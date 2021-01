Žreb za košarkarski olimpijski turnir 2. februarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žreb za košarkarski olimpijski turnir za moške in ženske bo 2. februarja, je sporočila Mednarodna košarkarska zvez (Fiba), opravili pa ga bodo na sedežu zveze v Miesu v Švici. Slovenski košarkarji še imajo možnost, da v Tokiu nastopijo, za to morajo uspešno nastopiti v kvalifikacijah med 29. junijem in 4. julijem v Kaunasu.