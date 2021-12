Srbski košarkar izgubil bitko za življenje

Srbski šport je zavit v črno. Stevan Jelovac, ki je leta 2019 pomagal srbski košarkarski reprezentanci k uvrstitvi na svetovno prvenstvo, je izgubil bitko za življenje. 14. novembra je na treningu v Grčiji utrpel možgansko kap. Po neuspešnem zdravljenju v Atenah so ga na željo družine prepeljali v Beograd, kjer je 5. decembra preminil. ''Tragedija. Neizmerna bolečina. Iz Srbije smo prejeli žalostno novico. Naš borec, brat, Stevan je postal angel. Odletel je v nebo,'' so zapisali pri atenskem košarkarskem klubu.

Nekdanji krilni center, visok 208 centimetrov, si je košarkarski kruh služil v številnih državah. V karieri je igral za Mego, Crveno zvezdo, Antalyo, JuveCaserto, Lietuvos Rytas, CAI Zaragozo, Nižnji Novgorod (zanj je na tekmi proti Kalevu dosegel 49 točk in prispeval še 15 skokov, s tem pa tudi popravil rekord VTB lige), Brose Bamberg, Gaziantep, San-en NeoPhoenix (Japonska) in atenski AEK, leta 2016 pa je v poletni ligi NBA oblekel dres Dallas Mavericks. Za srbsko reprezentanco je debitiral pri 28 letih.

The ABA family is deeply saddened to hear that former @KKMegaBasket, @kkcrvenazvezda and Serbian national team player Stevan Jelovac has passed away at the age of 32.



Our thoughts and prayers are with his family. 🙏 May he rest in peace. 💔 pic.twitter.com/RgYhhDY0DU