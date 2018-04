Pri Dragiću bi lahko imeli razlog za novo skrb

Dvoboj prvega kroga končnice lige NBA med Miamijem in Philadelphio je izenačen 1:1. Za zadnjo na prvih dveh tekmah ni igral Joel Embiid. Če bo dobil zeleno luč za nastop danes ponoči na Floridi, čaka Gorana Dragića in soigralce oteženo delo.

Po 17 zaporednih zmagah je Miami na drugi tekmi končnice prekinil dolg niz Philadelphie. Sicer ni kazalo, da bo temu tako, potem ko je Philadelphia prvi obračun končnice proti Vročili dobila s kar 130:103 in bila suverena.

Kapetan Miamija Goran Dragić so na drugi tekmi pokazali povsem drugačen obraz v obrambi in prišli do prednosti domačega terena. Serija se sicer igra na štiri dobljene tekme, tako da bo v tem dvoboju še napeto.

Navijači Philadelphie se sprašujejo, ali bo ponoči le zaigral prvi mož ekipe Joel Embiid (njegovo povprečje v sezoni: 22,9 točke, 11 skokov, 3,2 asistence in 1,8 blokade na tekmo), ki je že nekaj časa izven pogona, potem ko je prejel udarec v glavo. Če mu bo zdravniško osebje prižgalo zeleno luč, bo njegov prihod pomenil novo skrb za Miami.

A so pri Dragičevih pripravljeni tudi na ta scenarij. Največja težava Miamija je igra pod obročem, kjer je na prvih tekmah Philadelphia dosegla 102, Miami pa 68 točk.

Whiteside pripravljen na Embiida

"Včasih pridemo v položaj, ko dva igralca skočita na met nasprotnika. Nato visoki tekmečevi košarkarji pridejo do napadalnega skoka. Mi branilci moramo igrati v obrambi bolje, da pomoč velikih ne bo potrebna v takšni meri," opozarja na Dragića.

Na drugi strani Miami malo točk doseže pod obročem. 76ers so povsem omejili učinek Hassana Whitesidea. Težava je v tem, ker je obramba v raketi zelo zgoščena in center Miamija nima veliko manevrskega prostora. "Vsi so znotraj rakete, zato mu težko podamo, kot je to v navadi," pravi slovenski košarkar.

Ni še jasno, ali bo Joel Embiid lahko pomagal soigralcem na tretji tekmi. Foto: Reuters

Zato pa bo imel Whiteside ogromno dela, če bo zares aktiven Embiid, saj naj bi ga pokrival prav on. "Pripravljen sem na vsakega nasprotnika. Vsak dan pridem in se pripravim. Spadam med boljše obrambne košarkarje v ligi, zato rad trdo delam v obrambi," je dejal Whiteside.

Naslednji dve tekmi bo gostitelj Miami. Če bo obakrat uspešen, bo le še streljaj od drugega kroga končnice. Tekmeca igrata po sistemu 2-2-1-1.