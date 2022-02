Cedevita Olimpija do nove pokalne lovorike

Košarkarji Cedevite Olimpije so še enaindvajsetič v zgodovini osvojili pokalni naslov. V finalu zaključnega turnirja pokala Spar so z 99:80 ugnali Helios Suns, ki je bil enakovreden tekmec le v prvem polčasu srečanja na Kodeljevem. V zadnji četrtini je prišlo tudi do nekaj vroče krvi, po kateri so bili izključeni Jaka Blažič, Yogi Ferrell, Alen Hodžić in Carlbe Lee Ervin helios. Najboljši igralec zaključnega turnirja je postal Edo Murić.

Košarkarji Cedevite Olimpije so pričakovano prišli do naslova v pokalnem tekmovanju Slovenije. V finalu zaključnega turnirja pokala Spar v Ljubljani so premagali Helios Suns z 99:80. Za Ljubljančane je to enaindvajseti pokalni naslov (v petindvajsetem finalu), prvi po 2017 in četrti v zadnjih desetih letih. Hkrati je to njihova druga lovorika v tej sezoni po zmagi v slovenskem superpokalu septembra lani. Najboljši igralec zaključnega turnirja je postal Edo Murić, ki je v polfinalu dosegel 17 točk, v finalu pa se je izkazal z enajstimi točkami in devetimi skoki.

Na Kodeljevem so bili gledalci v prvem polčasu priča precej zanimivi predstavi z obeh strani. Cedevita Olimpija je tekmo odprla odločno, v prvih nekaj minutah je vodila tudi z 12:3, nato pa se je Helios počasi, a vztrajno približeval. Helios je ob koncu prve četrtine zaostajal za tri, ravno ob koncu prvega polčasa pa je za prvo vodstvo Domžalčanov na tekmi zadel Urban Oman in postavil izid prvih 20 minut (46:45).

V tretji četrtini so košarkarji Cedevite Olimpije nekoliko stopili na plin, razigral se je Yogi Ferrell, prebudil pa se je tudi Jaka Blažič, ki je dosegel dve trojki. Pred tem se v prvem polčasu ni sploh uspel vpisati med strelce, enako tudi Jacob Pullen. Ljubljančani so tretjo četrtino dobili s 30:18 in se v zadnjih deset minut podali s prednostjo enajstih točk.

V zadnji četrtini je prišlo na igrišču do nekaj vroče krvi. Izključeni so bili trije košarkarji Cedevite Olimpije in eden pri Helios Suns. Foto: Grega Valančič/Sportida

V zadnji četrtini izključeni štirje košarkarji

Olimpija je imela tudi v zadnjem delu ves čas dvomestno prednost, kljub temu da je bila tekma že pred koncem praktično določena, pa je prišlo tudi do nekaj vroče krvi. Blažič je ob vračanju v obrambo nekoliko odrinili Američana Carlbla Leeja Ervina, ki je nato povsem podivjal in hotel obračunati s slovenskim reprezentantom. Sodniki so nato nekaj minut pregledovali posnetek, nato pa izključili tako Blažiča kot Ervina, ob tem pa sta predčasno tekmo zaključila tudi Ferrell in Alen Hodžić, ki sta skočila iz klopi ljubljanske ekipe in želela pomiriti strasti na parketu. Na koncu je Olimpija slavila z 99:80.

V finalu na Kodeljevem sta največ točk za zmagovalce dosegla Ferrell - 22 in Zoran Dragić - 21, pri Domžalčanih, ki so petič igrali v finalu pokala Spar in ostajajo pri enem naslovu iz leta 2007, pa je bil prvi strelec Leon Šantelj s 17 točkami.

Helios Suns : Cedevita Olimpija, foto: Grega Valančič/Sportida:

Helios Suns je sicer v četrtek v polfinalu premagal Rogaško z 79:76, Cedevita Olimpija pa je bila boljša od branilca naslova Krke s 93:75.

Cedevita Olimpija je zadnji naslov v tekmovanju Spar osvojila 2017, Helios pa je bil najboljši 2007.