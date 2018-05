Pobegnil pred upokojitvenim valom

SMILJAN PAVIČ

Slovan, Krka, Olimpija, Helios, Banvit, AEK … Smijan Pavič bo, kot vse kaže, kariero končal kot član Šenčur GDD. Foto: Sportida

Februarja je dopolnil 38 let. Že nekaj časa igra med precej mlajšimi soigralci in večinoma tudi proti mlajšim tekmecem. Ko sta pred dnevi slovo od košarke naznanila zgolj nekaj mesecev mlajši Boštjan Nachbar in 40-letni Dragiša Drobnjak, ga upokojitvene misli niso prevzele. "Ne, zanesljivo bom igral še vsaj eno sezono," zatrjuje Smiljan Pavič, ki ima že sklenjen dogovor s Šenčurjem tudi za sezono 2018/19.

"Še vedno sem lačen košarke. Priznam, pred treningi občasno težje najdem motiv. A ko se bližajo tekme, čutim tisti tekmovalni adrenalin. Ta me žene naprej," pravi 210 centimetrov visoki center, ki je bil eden najboljših posameznikov slovenskega prvenstva, zato se kar sama po sebi ponuja krilatica, da v košarki ni mladih in starejših, temveč le dobri in slabši košarkarji. Nastopil je na 30 tekmah in v povprečju dosegel 14,3 točke, 8,2 skoka in 2,1 asistenco.

Zadovoljila pa ga ni le osebna statistika, temveč tudi preboj Šenčurja v ligo za prvaka, kjer je gorenjski prvoligaš naposled zasedel šesto mesto. "Štiri leta igram v tem klubu. Iz leta v leto rastemo. Z majhnimi, a z zanesljivimi koraki. Letos smo imeli tudi srečno roko pri izbiri igralcev. Izstopal je povratnik Dino Murić. Ekipi je tako uspel zgodovinski uspeh. Verjamem, da se na tej točki ne bomo ustavili," pravi nekdanji slovenski reprezentant, sicer tudi član mlade izbrane vrste, ki je leta 2000 osvojila naslov evropskega prvaka.