Nova dimenzija Gorana Dragića

Philadelphia je trenutno najbolj vroče moštvo v ligi NBA. V končnico vstopa s 16 zaporednimi zmagami, povrhu vsega pa zadnjih osem tekem ni igrala z osrednjim članom prve peterke Joelom Embiidom, kar povečuje uspeh moštva.

Po poškodbi očesa in operaciji, ki je sledila, je prejšnji teden začel trenirati brez kontakta. Zagotovo je, da bo igral proti Miamiju z masko, a bo najverjetneje na prvi tekmi še manjkal.

"On zna spremeniti potek tekme. Odličen košarkar je. Vsakič, ko stopi na parket, vzbudi pozornost vseh. Če se bo vrnil, bo to za njih odlična novica. Mi bomo morali to sprejeti in se pripraviti," pravi košarkar Miamija Josh Richardson.

Niz Bostona je zaustavil prav Miami. Lahko še trenutnega Philadelphiejinega?

Foto: Getty Images Pri Philadelphii imajo odlične mlade posameznike. V tej sezoni se je z raznovrstnostjo izkazal novinec Ben Simmons, ki ima povprečje 15,9 točke, 8,2 skoka in 8,2 asistence na tekmo. Debitirati bi moral že v prejšnji sezoni, vendar je imel prvi izbor nabora 2016 lani poškodovan gleženj.

Prav tako je Philadelphia najboljša skakalna ekipa lige NBA, povrhu vsega druga po asistencah in z odlično obrambo. Medtem v napadu njeni košarkarji dosegajo po 109,8 točke na tekmo, kar je sedmi dosežek lige.

"Očitno je, da igrajo fenomenalno košarko. Samozavesti imajo ogromno. Moramo na njihov teren in opraviti svoje delo. Verjamemo, da bo serija odlična in napeta. Malenkosti bodo odločale. Veselimo se izziva," pravi prvi zvezdnik moštva Dwyane Wade.

Miami v vsej svoji zgodovini nikdar ni prestopil meje prvega kroga, ko ni imel prednosti domačega terena. Šestkrat se je to zgodilo. Tudi letos ne bodo imeli te prednosti, a na Floridi upajo, da se zgodovina ne bo ponovila.

Se pa zato lahko Vročica pohvali, da je letos že prekinila en zmagoviti niz. Boston je bil novembra prav tako pri 16 zaporednih zmagah, ko je Goran Dragić s soigralci dosegel veliko zmago. Philadelphia je lani prekinila zmagovito serijo Miamija, ki se je končala po 13 skalpih.

Dragić prvi mož Miamija, letos vstopa v končnico v drugačni vlogi

Foto: Getty Images "Občutek imamo, da bi lahko premagali vsakogar, ki bi ga postavili pred nas. Takšen občutek imamo. Velika bitka bo. Veselimo se že in čakamo, da poženemo kolesje," pravi osrednji strelec zadnje zmage Miamija Wayne Ellington, ki je proti Torontu dosegel 32 točk (osem trojk).

Čeprav je to tekmo izpustil, bo kapetan Dragić v noči na nedeljo v pogonu. Zaradi udarca v koleno se je trener Eric Spoelstra odločil, da ga preventivno spočije. A pri njem je jasno, da ga v končnici nobena bolečina ne bo zaustavila. Po naravi je velik borec, zato lahko pričakujemo, da bo nosilec Miamija tudi v izločilnih bojih. Že v rednem delu sezone je pokazal, da je prvi igralec moštva. S 17,3 točke je prvi strelec, v statistiki pa ima še 4,8 asistence in 4,1 skoka na tekmo.

To bo zanj tretja končnica, druga z Miamijem. Prvo je dočakal v dresu Phoenixa. Videti je, da bo ta zanj predstavljala povsem novo dimenzijo. Psihološko je najbolj pripravljen. Motivacijo bo črpal tudi iz lanske pravljice na EuroBasketu, na katerem je na suveren način slovensko košarkarsko reprezentanco popeljal na evropski vrh.

Serija Miamija in Philadelphie 14. april: Philadelphia – Miami 16. april: Philadelphia – Miami 19. april: Miami – Philadelphia 21. april: Miami - Philadelphia Morebitne tekme 24. april: Philadelphia – Miami 26. april: Miami – Philadelphia 28. april: Philadelphia – Miami