Srb za lepe denarce v Milano

Nemanja Nedović se seli v Milan.

Srbska tiskovna agencija Tanjug poroča, da bo srbski košarkarski reprezentant Nemanja Nedović po koncu sezone zapustil vrste španske Unicaje iz Malage in kariero nadaljeval pri italijanski ekipi AX Armani Exchange Olimpia Milano. Nedović naj bi od zasedbe iz lombardijske prestolnice v naslednjih treh sezonah prejel šest milijonov evrov.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nedovića, ki je v tej sezoni v povprečju v evroligi dosegal 16,8 točke in 4,8 podaje na tekmo, so v svojih vrstah želeli tudi turška Fenerbahče in Darušafaka ter španska Barcelona, a mu je italijanska ekipa ponudila najboljšo pogodbo.

Šestindvajsetletni Nedović je od leta 2015 član Malage, pred tem je igral za srbsko Crveno zvezdo, litovski Lietuvos Rytas, Golden State Warriors v ligi NBA ter špansko Valencio.