Kosovski reprezentant odhaja domov

Gezim Morina zapušča Domžale in odhaja na Kosovo.

Slovenski košarkarski prvoligaš Helios Suns in nekdanji slovenski, zdaj pa kosovski reprezentant Gezim Morina sta sporazumno prekinila sodelovanje, so sporočili iz kluba. Morina je namreč dobil ponudbo iz domačega kraja, v naslednjih dneh se seli v Suvo Reko na Kosovo.

Morina je v tej sezoni državnega prvenstva v dresu Helios Suns v povprečju beležil po 4,8 točke in 3,1 skoka na tekmo, zaradi okužbe s covidom-19 pa je izpustil prvi turnir lige Aba 2. Kot so pojasnili v domžalskem klubu, pa je v teh dneh prispela zanimiva ponudba kosovske Suve Reke, kjer postavljajo temelje ambiciozni zgodbi. Pred tednom dni se je tja preselil tudi Erjon Kastrati, ki je v Sloveniji igral v dresih Olimpije, Krke in nazadnje Primorske.

"Rad bi se zahvalil vsem v domžalskem klubu, tako upravi kot trenerskemu štabu, ter ostalim, ki so poskrbeli, da se tukaj vedno počutim kot doma. Domžale bodo ostale moj drugi dom. Je pa zame to letos res čudna sezona. Od poškodbe do angine, pa nato še koronavirus, enostavno se nisem normalno sestavil," je dejal Morina.

"Ko je prišla ponudba iz domačega kraja, nisem veliko razmišljal. Želijo sestaviti resno zasedbo, napredujejo iz sezone v sezono, hkrati pa me tam čaka kar nekaj poznanih obrazov. Nekako čutim, da je nov, svež začetek tisto, kar trenutno rabim. Še enkrat pa hvala vsem v Domžalah za izredno korekten odnos, verjamem, da se bodo naše poti v prihodnje še križale," je še povedal Gezim Morina.

