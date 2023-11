Slovenke danes v Ljubljani proti Bolgarkam

Slovensko žensko košarkarsko reprezentanco drevi čaka druga tekma kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2025. V ljubljanski dvorani na Kodeljevem se bodo ob 17.30 slovenske košarkarice pomerile z Bolgarijo. Slovenke so kvalifikacije začele s porazom proti Madžarski, v Sopronu so izgubile z 51:70.

Kvalifikacije za EP (Ž), 1. krog

Tekma proti Bolgarkam bo za Slovenke izjemnega pomena, saj se na EP poleg osmih prvouvrščenih ekip uvrstijo le še štiri najboljše drugouvrščene reprezentance. Varovanke grškega selektorja Georgiosa Dikaiulakosa si tako po uvodnem porazu proti favorizirani Madžarski spodrsljaja na smejo privoščiti.

Georgios Dikaioulakos Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Tudi Bolgarke so v uvodnem krogu doživele poraz. V izenačenem dvoboju so na domačem parketu na koncu s 65:75 morale priznati premoč Finski. Slabši izkupiček v medsebojnih tekmah imajo tudi s Slovenkami. V treh uradnih obračunih so zmagale le na uvodnem leta 2013. Nazadnje sta se ekipi pomerili v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu leta 2021. Slovenke so v Sofiji pred štirimi leti zmagale z 72:64, februarja 2021 pa je v Ljubljani bilo 71:66.

Žensko košarkarsko evropsko prvenstvo bodo leta 2025 prvič gostile štiri države. Gostiteljice 40. ženskega EuroBasketa bodo Češka, Nemčija, Grčija in Italija. Vse štiri gostiteljice so na prvenstvo neposredno že uvrščene. Kvalifikacije, ki bodo potekale še novembra 2024 in februarja 2025, pa bodo dale preostalih dvanajst udeleženk.

Kvalifikacije za EP 2025, 2. krog:

Nedelja, 12. november:

Lestvice: