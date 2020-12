Je Barcelona svojega igralca res kazensko pustila v Istanbulu?

Sinočnja evroligaška košarkarska tekma v Istanbulu med Anadolujem Efesom in Barcelono je imela še podaljšek, ki je bil neprijeten predvsem za košarkarja katalonske ekipe Thomasa Heurtela, pa tudi za Barcelono. Ta naj bi ga namreč po poročanju časnika Mundo Deportivo kazensko pustila v Turčiji, kar pa so danes v klubu zanikali.

Na nenavadno dogajanje po tekmi so prvi opozorili pri sindikatu španskih košarkarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na Twitterju so ponoči objavili zapis o "zapuščenem igralcu v tujem mestu ob pol polnoči" in se vprašali, kam se je izgubila človečnost.

Podrobneje se je potem o temi razpisal še katalonski športni časnik Mundo Deportivo. Zapisal je, da po porazu z Anadolujem Efesom (79:86) vodstvo katalonskega kluba francoskemu reprezentantu ni dovolilo, da bi se vkrcal na letalo.

Razlog za slabo voljo: skrivni pogovori s konkurenco

Vzrok naj bi bili skrivni pogovori košarkarja o morebitnem prestopu k največjemu tekmecu blaugrane, madridskemu Realu. Heurtel naj bi bil sicer po dogovoru med kluboma blizu prestopa k Fenerbahčeju, od koder bi v Barco prišel njegov rojak Leo Westermann, a naj bi se obenem pogajal tudi z Madridčani.

Heurtel je z ekipo sicer dopotoval v Turčijo na tekmo, tam pa nato ni bil v postavi.

Danes se je na poročanje in na obtožbe o tem, da so igralca namenoma pustili na letališču, odzvala Barcelona. V sporočilu za javnost so pri katalonskem velikanu zapisali, da sta igralec in njegov agent zahtevala pretrganje pogodbe.

"V klubu smo dovolili igralcu, da z nami odpotuje v Istanbul, da bi uredil svojo igralsko prihodnost. Opoldne sta igralec in njegov agent pogajanja prekinila. Zaradi zastoja pri pogajanjih in ker ni bil del moštva na tekmi, smo sklenili, da se ne vrne s skupino," so zapisali pri Barci.

FC Barcelona communique regarding Thomas Heurtel



The Club, given the situation regarding the player Thomas Heurtel, wants to clarify the following points: https://t.co/5rPuVskEWN pic.twitter.com/ggKedV5M8J — Barça Basket (@FCBbasket) December 23, 2020

Zanikali pa so, da bi košarkarja "zapustili" na letališču. "Zagotovili smo mu prenočitev v hotelu, letalsko vozovnico za komercialni polet in vse potrebne dokumente, da bi se lahko v Barcelono vrnil naslednji dan," so sporočili iz kluba.