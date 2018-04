Finale košarkarske lige prvakov bo v Atenah

Košarkarska liga prvakov, v tem tekmovanju pod okriljem mednarodne zveze Fiba je v sezoni 2017/18 nastopal tudi slovenski prvak Petrol Olimpija, se bo končala z zaključnim turnirjem v Atenah, so danes sporočili prireditelji. Med 4. in 6. majem se bodo za lovoriko merili domači AEK, francoski Monaco, nemški Ludwigsburg in španska Murcia.