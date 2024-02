Druga zmaga Domžal, za četrtfinale bodo še trepetali

Košarkarji domžalske ekipe Kansai Helios so v tekmi 10. kroga lige Aba 2 premagali Šibenko z 88:71. Na turnirju v Novem Sadu so dosegli dve zmagi, enkrat so izgubili, na lestvici so zdaj s štirimi zmagami na osmem mestu (med 14 ekipami).

Domžalčani so na svoji prvi tekmi v Vojvodini premagali mlado zasedbo Cedevite iz Zagreba z 88:68, na drugi pa izgubili z makedonsko ekipo Pelisterjem Bitolo z 81:83.

V nedeljo so po slabi drugi četrtini in dokaj izenačenem prvem polčasu pot do zmage proti zadnji ekipi lige tlakovali v zadnjih dveh četrtinah. V zadnji so prednost hitro dvignili nad deset točk in potem prišli že do +20 (76:56), v zadnjih minutah pa so Šibenčani ublažili poraz. Pri Heliosu je strelsko izstopal Malcolm Bernard s 26 točkami, Tibor Mirtič jih je dodal 18.

V Novem Sadu je nastopal tudi drugi slovenski predstavnik v ligi Aba 2, GGD Šenčur, ki pa je vse tri tekme izgubil; z MZT Skopjem s 73:75, z Vojvodino s 73:92, z drugim skopskim klubom TZT pa s 77:85. Šenčurjani so na lestvici na 12. mestu s tremi zmagami.