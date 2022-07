Cedevita Olimpija v ligi Aba uvodoma z Borcem iz Čačka

V ligi Aba bodo poleg Olimpije nastopili še Crvena zvezda, Partizan, Borac, FMP, Mega iz Srbije, Cibona, Split in Zadar iz Hrvaške, Budućnost, Mornar in Derby iz Črne Gore, MZT Skopje iz Severne Makedonije in Igokea iz BiH.

