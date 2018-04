James vrnil udarec, napetost s Stephensonom se nadaljuje, Antetokounmpo junak #video

Košarkarji Milwaukee Bucks so v 1. krogu končnice severnoameriške lige NBA v četrti tekmi vzhodne konference premagali Boston s 104:102 in serijo, v kateri ekipe igrajo na štiri zmage, poravnali na 2:2. Junak tekme je bil Giannis Antetokounmpo, ki je odločilni koš za zmago dosegel 5,1 sekunde pred zadnjim zvokom sirene. LeBron James je Indiani vrnil udarec, spet pa so bila trenja med njim in Lancem Stephensonom. Serija je izenačena tudi med Washingtonom in Torontom.

Napetost med Jamesom in Stephensonom je bila vidna tudi na četrti tekmi. Foto: Getty Images

Giannis Antetokounmpo je poskrbel, da je Milwaukee prišel do izenačenja. Foto: Reuters

Ključno vlogo pri zmagi Milwaukkeja je odigral grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo (27 točk), ki je pet sekund pred koncem pospravil odbitek pod obročem. "Ta zmaga je neverjetna. Ohranili smo homogenost in se do konca borili za uspeh," je dejal Antetokounmpo.

Pri Milwaukeeju sta izstopala še Khris Middleton s 23 točkami in Jabari Parker (16 ), za goste pa je največ točk dosegel Jaylen Brown.

San Antonio je vodil celo tekmo, v ključnih zadnjih minutah pa je Manu Ginobili dosegel 10 od svojih 16 točk. "Agresivna obramba je bila ključ do uspeha," je po tekmi povedal Argentinec.

LaMarcus Aldridge je zbral 22 točk in deset skokov, na drugi strani pa je bil prvi strelec Kevin Durant s 34 točkami in 13 skoki.

Indiana ni izkoristila priložnosti za vodstvo s 3:1. LeBron James je dosegel 32 točk, 13 skokov in sedem podaj, Kyle Korver jih je dodal 18, tako da se serija v sredo seli v Cleveland. Spet pa smo videli trenja med Jamesom in Lanceom Stephensonom, ki so postala že nekakšna stalnica.

Washington je po zaostanku 0:2 dobil obe tekmi pred domačo publiko in se v Toronto odpravlja z 2:2. Gostje so ob polčasu vodili z 51:40, v nadaljevanju pa sta razliko naredila John Wall s 27 točkami in Bradley Beal z 31.

Napetost med Jamesom in Stephensonom se nadaljuje

Končnica lige NBA, 1. krog, 22. april:

Zahodna konferenca:

San Antonio Spurs : Golden State Warriors 103:90 /1:3/

Aldridge 22, 10 sk., Parker 16; Durant 34, 13 sk., Thompson 12



Vzhodna konferenca:

Milwaukee Bucks : Boston Celtics 104:102 /2:2/

Antetokounmpo 27, Middleton 23; Brown 34, Tatum 21



Indiana Pacers : Cleveland Cavaliers 100:104 /2:2/

Sabonis 19, Turner in Oladipo 17; James 21, 13 sk., 7 asis., Korver 18



Washington Wizards : Toronto Raptors 106:98 /2:2/

Beal 31, Wall 27, 14 asis.; DeRozan 35, Lowry 19



/ / - izid v zmagah. Moštva igrajo na štiri zmage.