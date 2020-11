Annamaria Prezelj odšla v Španijo

Za novo ekipo je zaigrala takoj po prihodu v Španijo in v 11. krogu španskega prvenstva ugnala tekmice s Tenerifov z 99:84. Prezljeva se je predstavila v dresu s številko 9 in na igrišču prebila dobrih 30 minut. Z metom 10:5 za dve točki ter 7:6 s črte prostih metov je dosegla 16 točk, ob tem pa imela še en skok in štiri podaje.

Na svoji drugi tekmi za španski klub je ob porazu 59:76 na gostovanju v Valencii dosegla osem točk in tako že na uvodu pokazala, da bo pomemben člen nove ekipe.

Annamaria Prezelj je kariero začela v Domžalah, kjer danes deluje košarkarska šola z njenim imenom. Pot jo je kmalu vodila v Cinkarno Celje, kjer je odigrala tri sezone in osvojila po tri naslove državne in pokalne prvakinje Slovenije ter v sezoni 2016/2017 tudi naslov v mednarodni ligi WABA. Zadnje tri sezone je v dresu Gorzowa preživela na Poljskem. V lanski sezoni je v državnem prvenstvu v povprečju dosegala 10,6 točke, 3,5 skoka in 3,3 podaje v 28 minutah na tekmo, v evropskem pokalu pa je zbrala po 9,9 točke, 2,9 skoka in 4,3 podaje na tekmo.

Foto: Jaka Lopatič

V dresu slovenske članske reprezentance je bila prvič 25. novembra leta 2015 in je od takrat nepogrešljiva članica zasedbe selektorja Damirja Grgića. Zbrala je že 20 nastopov na uradnih tekmah, odlični predstavi pa pokazala tudi v pravkar končanem mehurčku na Kreti, kjer je pri zmagah nad Islandijo in Grčijo odigrala eno ključnih vlog.

Prezljeva ne bo prva Slovenka, ki nosi dres španskega CD Zamarata. Med letoma 2013 in 2016 je tri sezone v klubu preživela Sandra Piršič.