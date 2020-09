Žakljeva na prvi tekmi svetovnega pokala 26.

Gorske kolesarke so opravile sedem kratkih krogov, v skrajšani različici olimpijskega krosa pa ima pravico nastopa 40 najboljših tekmovalk.

Žakljeva, kolesarka ekipe Unior Devinci Factory Racing, je bila v stiku z najboljšimi po štirih krogih, potem pa je popustila in na koncu zasedla 26. mesto z zaostankom 39 sekund.

V Nove Mestu bo je moško dirko dobil Mehičan Jose Gerardo Ulloa Arevalo, ki je bil v ciljnem sprintu boljši od Francoza Victorja Koretzkyja. Tretje mesto je osvojil še en Francoz Maxime Marotte.

V svetovnem pokalu letošnje okrnjene sezone bodo na sporedu le še tri preizkušnje. V olimpijskem krosu se bodo v četrtek, 1. oktobra, najprej pomerile ženske, nato še moški.

V petek sledita preizkušnji v kratkem krosu, v nedeljo pa še zadnja dirka v olimpijskem krosu, s čimer bo tudi končana letošnja sezona svetovnega pokala v krosu.

V koledarju Mednarodne kolesarske zveze nato sledi še svetovno prvenstvo v avstrijskem Leogangu (od 5. do 11. oktobra), za konec sezone gorskega kolesarstva pa sledi še svetovni pokal v spustu v Mariboru, kjer bosta med 15. in 18. oktobrom na sporedu po dve tekmi v ženski in moški konkurenci, ter v portugalski Lousi (od 29. oktobra do 1. novembra), kjer bodo moški in ženske prav tako tekmovali na dveh tekmah za svetovni pokal.