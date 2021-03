Velika nagrada slovenske Istre uspešno izvedena v mehurčku

Oglasno sporočilo

Foto: Mitja Božič

Čeprav epidemiološke razmere v zadnjem letu zapovedujejo drugačna pravila za organizacijo tekmovanj, strogo testiranje na virusne okužbe in izvedbo v mehurčku, pa so v Kolesarski zvezi Slovenije ob pomoči sponzorjev in partnerjev, kot so Hoteli LifeClass Portorož, vendarle izpeljali sedmo Veliko nagrado slovenske Istre. Dvajset športnih ekip iz Slovenije, Italije, Avstrije, Češke, Slovaške, Poljske, Ukrajine, Srbije, Mehike, Nizozemske, Estonije in Bolgarije se je pomerilo na 156,5 kilometra razgibane dirke po istrskih cestah, ob pogledu na morje, vinograde in slikovite vasice. Raznovrstne barve koles in kolesarskih dresov, dobra volja in velika želja tekmovalcev po nastopu so zaznamovali start in cilj v znamenitem izolskem drevoredu.

Na krožni trasi je zmagal Italijan Mirco Maestri (Bardiani-CSF-Faizane), najboljši Slovenec pa je bil Tilen Finkšt (Continental Cycling Team Ljubljana Gusto Santic). Majico za najboljšega kolesarja na gorskih ciljih je osvojil Kristjan Hočevar, na letečih ciljih pa David Per (oba Adria Mobil Cycling).

Foto: Mitja Božič

Ronald Kvarantan, vodja oddelka prodaje Hotelov LifeClass Portorož, je glede same organizacije namestitve povedal: "Zelo smo veseli in ponosni, da smo lahko sodelovali pri tako pomembnem dogodku ter zagotovili namestitev za 220 kolesarjev, organizatorjev in njihovih spremljevalcev. Organizacija namestitve in prehrane je bila, glede na trenutna priporočila in zahteve v zvezi z epidemijo, kar zahtevna, vendar nam je v sodelovanju s Kolesarsko zvezo Slovenije uspelo zagotoviti vse potrebno. Ekipe so pohvalile tako hrano kot tudi kakovost namestitve. Želimo si še več takšnih sodelovanj tudi v prihodnje."

Naročnik oglasne vsebine je ISTRABENZ TURIZEM D.D.