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Avtor:
S. K.

Petek,
17. 7. 2026,
19.20

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Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Petek, 17. 7. 2026, 19.20

7 minut

Po 13. etapi Toura

Tadej Pogačar vesel konca "nadležnega dne"

Avtor:
S. K.

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Tadej Pogačar, TdF 2026 | Tadej Pogačar je preživel še 62. dan v rumeni majici. | Foto Reuters

Tadej Pogačar je preživel še 62. dan v rumeni majici.

Foto: Reuters

Najboljši kolesar sveta in vodilni na Dirki po Franciji Tadej Pogačar je že včeraj napovedal, da bo petkova 13. etapa 113. Toura čudna. Najdaljša etapa letošnje dirke je najprej postregla s 150 kilometri ravnine, zaključek pa sta zaznamovala vzpona na Col des Croix (III. kategorija) in Ballon d'Alsace (I. kategorija). Pogačar je brez pretresov ubranil rumeno majico, bil pa je predvsem vesel, da je konec "nadležnega dne".

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"Vedeli smo, da bo nadležen dan, na koncu je bil res zelo težak, pravi rokenrol in vesel sem, da je za nami," je zahteven dan na Touru za TV Slovenija komentiral Tadej Pogačar. Danes je vozil mirno v glavnini in orjaški, 50-članski ubežni skupini, v kateri je imel tudi dva moštvena kolega Tima Wellensa ter Brandona McNultyja in vodilnim pustil več kot sedem minut in pol prednosti.

Do uspešnega pobega je po hudem boju prišlo šele po 40 kilometrih divjanja s povprečno več kot 53 kilometri na uro, se je pa med ubežniki znašel tudi Tom Pidcocok, ki je v skupnem seštevku pred današnjo etapo zasedal deseto mesto z 11 minutami in 49 sekundami zaostanka za Pogačarjem. Slovenskega šampiona med etapo ni resno ogrožal, se je pa v nekem trenutku virtualno v skupnem seštevku prebil celo na drugo mesto, torej pred Jonasa Vingegaarda.

"Mislim, da nam je uspelo dobro ohranjati kontrolo. Vedeli smo, da bo težko, izteklo pa se je še bolje, kot sem pričakoval. Za nas je bilo celo dobro, da se je med ubežniki znašel Tom, ker so v zaključku morale loviti druge ekipe, mi pa smo se v zadnjih 30 kilometrih nekoliko spočili," je za prireditelje povedal Pogačar.

Naposled je glavnina zaostanek za ubežniki znižala na sedem minut in 32 sekund, vseeno pa se je Pidcock v skupnem seštevku povzdignil na četrto mesto, pred Juana Ayusa, Paula Seixasa, Floriana Lipowitza ... To bo zagotovo razvnelo boj za favoritov in zato bosta že zahtevni gorski etapi, ki sledita v soboto in nedeljo še toliko bolj zanimivi.

Jutri kolesarje na Touru čaka zahteven izziv, dobrih 155 kilometrov dolga etapa od Mulhousa do Le Marksteina, klanca, na katerem je leta 2023 Pogačar že zmagal. "Veselim se jutrišnjega dne, Markstein je lep kraj, navijaško vzdušje je imenitno, zagotovo pa mi lepi spomini na ta klanec dajejo še dodatno energijo," pravi štirikratni šampion Toura, ki bo svoje tekmece jutri zagotovo spet poskušal spraviti pod pritisk.

Izidi 13. etape:

1. Mauro Schmid (Švi/Team Jayco-AlUla) 4;06:58
2. Harold Tejada (Kol/XDS Astana Team) isti čas
3. Tom Pidcock (VBr/Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 0:02
4. Maxim Van Gils (Bel/Red Bull - BORA - hansgrohe)
5. Brandon McNulty (ZDA/UAE Team Emirates - XRG)
6. Kévin Vauquelin (Fra/Netcompany INEOS
7. Jordan Jegat (Fra/Team TotalEnergies)
8. Clément Braz Afonso (Fra/Groupama-FDJ United)
9. Tim Wellens (Bel/UAE Team Emirates - XRG)
10. Luke Plapp (Avs/Team Jayco-AlUla) vsi isti čas
...
38. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG) 7:32
62. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) isti čas
89. Jan Tratnik (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 17:19
...

Skupni vrstni red:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG)         47:18:31
2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma ˇLease a Bike)           + 3:36
3. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe)         4:06
4. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36,5)                4:15
5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek)                            4:22
6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM)                   4:35
7. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe)        4:44
8. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates - XRG)            5:08
9. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek)                     5:45
10. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious)               6:34
...
95. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorius)              2:18:36
99. Jan Tratnik (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe)          2:22:23
...

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