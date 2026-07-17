Švicar do krstne zmage na Touru, Pidcock napredoval na četrto mesto

Tom Pidcock je iz današnje najdaljše etape 113. Toura iztržil največ. Bil je del orjaške, 58-članske ubežne skupine, ki se je glavnini iztrgala šele po hudem boju, v nekem trenutku dneva v virtualnem seštevku skočil celo na drugo mesto, pred Jonasa Vingegaarda, a je glavnina s favoriti nato v zaključku dneva omilila zaostanek, v cilj prišla sedem minut in 32 sekund za zmagovalcem Maurom Schmidom, kar pomeni, da je Pidcock z desetega mesta napredoval na četrto.

Dan je začel z 11:49 zaostanka za nosilcem rumene majice Tadejem Pogačarjem, zdaj ima za slovenskim asom le še štiri minute in 15 sekund zaostanka. Najbližji vodilnemu ostaja Danes Jonas Vingegaard (+ 3:36), tretji pa je Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki pa ima zdaj pred Pidcockom le devet sekund naskoka.

Med ubežnike se je danes prebil tudi Matej Mohorič (Bahrain - Victotious), se odlično držal vse do zadnjega klanca, Ballon d'Alsace, kjer pa ga je zmanjkalo in v cilj je prišel z glavnino na 62. mestu.

Dirka po Franciji, potek 13. etape:

Cilj: Mauro Schmid (Jayco AlUla) je v ciljmem sprintu ugnal Harolda Tejado (Astana) in se veseli prve etapne zmage na Touru. Glavnina je v cilj prišla dobrih sedem minut in pol za zmagovalcem.

🇨🇭 What a way to claim your maiden Tour stage win! Congrats Mauro!



🇨🇭 Une première victoire sur le Tour obtenue avec la manière ! Bravo Mauro !#TDF2026 pic.twitter.com/vSue8qvde6 — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2026

1,5 km do cilja: Francoza sta obupala, Tejada in Schmid sta spet varna, 18 sekund pred zasledovalci.

3,9 km do cilja: Iz skupine zasledovalcev sta se v lov za vodilnima izstrelila še Francoza Kevin Vauquelin in Jordan Jegat, s morata nadoknadiri 23 sekund razlike.

7 km do cilja: Schmid in Tejada imata že 17 sekund prednosti pred nesložnimi zasledovalci in bosta kot kaže obračunala za etapno zmago. Tom Pidcock bo močno napredoval v skupnem seštevku, saj glavnina ostaja dobrih osem minut za vodilnima.

16 km do cilja: Maruo Schmid (Jayco AlUla) je sprožil napad, z njim se je odpeljal Harold Tejada (Astana), preostali člani vodilne skupine se samo spogledujejo in se ne morejo dogovoriti za organiziran lov.

17 km do cilja: Po spustu ima vodilna skupina s Pidcockom 30 sekund prednost pred zasledovalci z Matthewsom pa 8:10 pred glavnino. Zdaj je do cilja le še rahlo spuščajoča se ravnina.

23 km do cilja: Tim Wellens je na spustu ujel vodilno skupino, v kateri je tudi njegov moštveni kolega iz UAE Emirates Brandom McNulty, Pogačarjevi tako ostajajo v boju za etapno zmago, čeprav slovenski šampion vozi 8:26 za čelom dirke.

30 km do cilja: Tom Pidcock je dobil gorski cilj prve kategorije Ballon d'Alsace. Z McNultyjem, van Gilsom, Tejado, Vanquelinom, Plappom, Schmidom, Jegatom in Braz Afonsom se zdaj spuščajo v dolino z majhno prednostjo pred Timom Wellensom, pol minute za njimi je še skupina z Matthewsom in Hirschijem, izčrpani Mohorič je še dlje, glavnina s Pogačarjem pa osem minut in pol za vodilnimi. Pidcock je v virtualnem skupnem seštevku prehitel še Vingegaarda in je trenutno drugi za Pogačarjem.

🏁 29 km

⛰️ Ballon d’Alsace (cat. 1) ⛰️



1️⃣ 🇬🇧 Tom Pidcock, 10 pts

2️⃣ 🇨🇭 Mauro Schmid, 8 pts

3️⃣ 🇧🇪 Maxim Van Gils, 6 pts

4️⃣ 🇦🇺 Luke Plapp, 4 pts

5️⃣ 🇫🇷 Kévin Vauquelin, 2 pts

6️⃣ 🇫🇷 Jordan Jegat, 1 pt



⚪️🔴 Tom Pidcock monte à la 4e place du classement avec 18 points.#TDF2026 pic.twitter.com/UP8UpD1Ez9 — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 17, 2026

Izidi gorskega cilja, Ballon d'Alsace:

1. Pidcock 10 točk

2. Schmid 8

3. Van Gils 6

4. Plapp 4

5. Vauquelin 2

6. Jegat 1

31 km do cilja: Tom Pidcock je spet vzpostavil nadzor, sledijo mu Schmid, Vauquelin, Van Gils, McNulty in Jegat, nekaj za njimi so še Wellens, O'Connor, Matthews, Hirtschi ...

32 km do cilja: Napadel je Luke Plapp, v lov za njim se je pognal Pidcock. Ob Britancu so še McNulty, van Gils, Tejada, Vanquelin, Schmid, Braz Afonso, Jegat in Breuillard.

33 km do cilja: Po skoku Maxima van Gilsa je prišlo do nove selekcije v vodilni skupini, pospeševanja tempa pa ni preživel Matej Mohorič, ki je izgubil stik. Tudi Ben O'Connor je v težavah. Tom Pidcocok se dobro bori.

34 km do cilja: V ospredju ostaja kakšnih 20 kolesarjev, tudi Mohorič še vztraja med njimi, glavnina pa ostaja dobrih osem minut za vodilnimi.

35 km do cilja: Mohorič se še drži repa najboljše skupine, v tej je napad sprožil Marc Hirschi, odpadel pa je Ben Healy.

36 km do cilja: Na čelu ubežne skupine se vrstijo napadi, pospeševali so Vanquelin, Jegat, pa Craps. Pidcocok odgovarja, malce pa je zaostal Matej Mohorič.

39 km do cilja: Kolesarji se zdaj vzpenjajo na Ballon d'Alsace (I. kategorija, 8,9 km/6,9 %), ubežniki imajo 8:10 prednosti pred glavnino. Iz vodilne skupine so hitro odpadli sprinterski asi, Girmay, Pedersen in Philipsen.

41 km do cilja: Ubežniki imajo zdaj že 8:11 prednosti pred glavnino, Pidcock pa se je v virtualnem skupnem seštevku prebil že na tretje mesto in zdaj ogroža celo drugega Jonasa Vingegaarda. Na čelo glavnine so se zdaj postavili kolesarji Pogačarjeve ekipe UAE Emirates - XRG, ki bodo zdaj dvignili tempo.

48 km do cilja: Ben Healy (EF Education – Easy Post) je dober kilometer pred vrhom Croixa poskušal z napadom, vendar neuspešno, na čelu vodilne skupine tempo diktira Pidcockova ekipa Pinarello Q36.5, njen član Quinten Hermans je tudi osvojil dve točki na gorskem cilju tretje kategorije, Pidcock je osvojil drugo. Se pa vodilna skupina krči, na klancu so odpadli Alaphilippe, Ballerini, Tarling, Panckaert, Meurisse, Wright, Russo ... Matej Mohorič se drži dobro, glavnina pa zdaj vozi slabih osem minut za čelom dirke.

🏁 48 km

⛰️ Col des Croix (cat. 3) ⛰️



1️⃣ 🇧🇪 Quinten Hermans, 2 pts

2️⃣ 🇬🇧 Tom Pidcock, 1pt#TDF2026 pic.twitter.com/I4uuiAPL7B — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 17, 2026

Izidi gorskega cilja, Col des Croix (III. kategorija):

1. Quinten Hermans 2 točki

2. Tom Pidcock 1

53 km do cilja: Začel se je vzpon na prvi klanec dneva, Col des Croix (III. kategorija, 5,1 km/4,8 %). Iz ubežne skupine že odpadajo kolesarji, zaostanek glavnine pa se počasi približuje osmim minutam, trenutno znaša 7:44.

61 km do cilja: Prednost ubežnikov je narasla na 7:38 in Pidcocok se je v virtualnem skupnem seštevku prebil že na peto mesto. Na prihajajočih klanciih se bodo razmerja zagotovo malce spremenila, a Britanec utegne danes veliko pridobiti.

68 km do cilja: Jasper Philipsen je dobil leteči cilj v Meliseyju, drugi je bil Mads Pedersen, tretji pa Biniam Girmay. Trije najboljši po točkah na dirki so tako obračunali med seboj, v seštevku za zeleno majico v vodstvu ostaja Pedersen s 377 točkami, Philipsen (336) pa se je zdaj prebil na drugo mesto, pred Girmayja (333).

💚 Intermediate sprint @WeLoveCyclingFR 💚



🇧🇪 Jasper Philipsen - 25 points

🇩🇰 Mads Pedersen - 20 points

🇪🇷 Biniam Girmay - 16 points



The top three in the green jersey classification were able to contest the sprint.



Les 3 premiers au classement du maillot vert ont pu se… pic.twitter.com/T7ICpjUnxy — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2026

Izidi letečega cilja, Melisey:

1. Philipsen 25 točk

2. Pedersen 20

3. Girmay 16

4. Planckaert 14

5. Wright 12

6. Meurisse 10

7. Hermans 9

8. Pidcock 8

9. Oliveira 7

10. Plapp 6

11. Odani 5

12. Asgreen 4

13. Russo 3

14. Ballerini 2

15. Healy 1

77 km do cilja: Glavnina zdaj vozi že več kot sedem minut za ubežniki, ti pa se pripravljajo na spopad za sprinterske točke na letečem cilju. Nato sledita vzpona na Col des Croix (III. kategorija, 5,1 km/4,8 %) in Ballon d'Alsace (I. kategorija, 8.9 km/6,9 %). Na klancih bo prišlo do velike selekcije med ubežniki, na dolgem spustu proti cilju pa ima dobre možnosti za odmeven izid tudi Mohorič.

91 km do cilja: Ubežni skupini sta se združili, 58 kolesarjev zdaj vozi 6:40 pred glavnino.

100 km do cilja: Pedersenova skupina se počasi približuje vodilni, zdaj ji manjka le še 28 sekund, glavnina pa vozi natanko šest minut za čelom dirke.

120 km do cilja: Vodilna skupina z Mohoričem in Pidcockom vozi 43 sekund pred zasledovalno skupino s Pedersenom in že več kot štiri minute pred glavnino, na čelu katere je Pogačarjeva ekipa UAE Emitares - XRG.

130 km do cilja: Skupina zasledovalcev z nosilcem zelene majice Madsom Pedersenom ostaja dobrih 50 sekund za vodilno sedemintrideseterico z Mohoričem in Pidcockom. Glavnina s Pogačarjem zdaj vozi 3:40 za čelom dirke. V prvi uri etape so ubežniki prevozili 55,3 kilometra. Danes imajo kolesarji malo bolj človeške temperature, na startu v Doleju je bilo 28 stopinj Celzija, na cilju v Belfortu je še malce hladneje, tam pa je tudi deževalo in moker utegne biti tudi zaključek današnje etape.

142 km do cilja: Kolesarji UAE Emirates in Visma | Lease a Bike so se postavili na čelo glavnine in umirili dogajanje, a šele po tem, ko se je v lov za vodilno sedemintrideseterico podala še ena večja skupina, v kateri je tudi Mads Pedersen. Ta vozi 50 sekund za čelom dirke, medtem ko je glavnina zdaj že več kot dve minuti zadaj. V skupnem seštevku najvišje uvrščen kolesar med ubežniki je Britanec Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), ki po 12 etapah za rumenim Pogačarjem zaostaja 11:49 in zaseda deseto mesto.

Composition of the green jersey group 💚 :

Composition du groupe maillot vert 💚 :



🇩🇰 Mads Pedersen

🇩🇰 Kasper Asgreen

🇮🇹 Davide Ballerini

🇧🇪 Vlad Van Mechelen

🇵🇱 Michał Kwiatkowski

🇬🇧 Joshua Tarling

🇦🇺 Ben O’Connor

🇦🇺 Michael Matthews

🇦🇺 Luke Plapp

🇳🇴 Jonas Abrahamsen

🇪🇷… https://t.co/FE0nvvX96K — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2026

Sestava zasledovalne skupine:

Lidl-Trek: Pedersen

EF Education-EasyPost: Asgreen

XDS Astana: Ballerini, Tejada

Bahrain Victorious: Van Mechelen

Netcompany Ineos: Tarling

Jayco AlUla: O’Connor, Matthews, Plapp

Uno-X Mobility: Abrahamsen, Cort Nielsen

NSN: Girmay, Van Asbroeck

Lotto Intermarché: Craps

Groupama-FDJ United: Braz Afonso

Total Energies: Delbove, Vercher

Picnic PostNL: Dhondt

Caja Rural-Seguros RGA: Oldani, Parra

150 km do cilja: Prednost ubežne skupine, v kateri je 37 kolesarjev, je presegla pol minute. Še vedno jo poskuša ujeti nekaj kolesarjev.

For now, here is the composition of the group:

Pour l'instant, voici la composition de ce groupe :



🇺🇸 Brandon McNulty

🇧🇪 Tim Wellens

🇧🇪 Victor Campenaerts

🇳🇴 Per Strand Hagenes

🇳🇱 Tim van Dijke

🇧🇪 Maxim van Gils

🇮🇪 Ben Healy

🇩🇰 Michael Valgren

🇰🇿 Nicolas Vinokurov

🇸🇮 Matej… https://t.co/qedoznX9lp — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2026

Sestava vodilne skupine:

UAE Emirates XRG: McNulty, Wellens

Visma-Lease a Bike: Campenaerts, Hagenes

Red Bull-Bora-Hansgrohe: Van Dijke, Van Gils

EF Education-EasyPost: Healy, Valgren

XDS Astana: Vinokourov

Bahrain Victorious: Mohorič

Netcompany Ineos: Vauquelin

Alpecin-Premier Tech: Philipsen, Planckaert, Verstrynge

Jayco AlUla: Schmid

NSN: Bennett

Movistar: Garcia Pierna, Hessmann, Oliveira

Cofidis: Aranburu, Izagirre, Thomas

Pinarello Q36.5: Pidcock, Hermans, Meurisse, Wright

Groupama-FDJ United: Grégoire, Germani, Pacher, Russo

Tudor: Alaphilippe, Hirschi, Pluimers

Picnic PostNL: Degenkolb

Total Energies: Jegat, Breuillard, Guernalec

160 km do cilja: Razlika med skupinama je še vedno le deset sekund. Za zdaj torej še ne moremo govoriti o uspešnem pobegu. Lidl - Trek se ne predaja, nosilec zelene majice Mads Pedersen ne želi prepustiti sprinterskih točk Jasperju Philipsenju na letečem cilju v Meliseju, ki kolesarje čaka slabih 70 kilometrov pred ciljem današnje etape, tuk pred edinima kategoriziranima klancema dneva.

Pedersen ima v razvrstitvi za zeleno majico 358 točk, drugi je Biniam Girmay (317), Philipsen pa tretji s 311 točkami. Na letečem cilju najboljšega čaka 25 točk, v cilju 50.

165 km do cilja: Majhno prednost pred glavnino ima več kot 30 kolesarjev, med njimi Brandon McNulty, Tim Wellens, Tom Pidcock, Ben Healy, Fred Wright, Clément Russo, Julian Alaphilippe, Raul Garcia Pierna, Kévin Vauquelin, Mauro Schmid, Jasper Philipsen ... Tudi Matej Mohorič je med njimi. Na čelu glavnine so v lovu aktivni kolesarji Lidl - Treka, ki svojega predstavnika nimajo med ubežniki.

170 km do cilja: Glavnina se je zdaj malce raztrgala, v ospredju se je znašla večja skupina kolesarjev.

174 km do cilja: Nevtraliziran je bil tudi drugi poskus pobega, glavnina je še naprej strnjena, ampak močno razpotegnjena, hitrost je izjemna, na trenutke prek 60 km/h, povprečno pa za zdaj 53 km/h. Napadi se nadaljujejo.

178 km do cilja: Prvi poskus pobega se je končal neuspešno, glavnina je spet strnjena. Zdaj je v novi skupinici napadalcev tudi Matej Mohorič (Bahrain - Victorious).

After persistent pressure, the peloton finally caught up with the five breakaway riders after about thirty kilometres of racing.



À force d'insister, le peloton a finalement repris les cinq échappés après une trentaine de kilomètres de course. #TDF2026 pic.twitter.com/uHPyheB7lX — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2026

180 km do cilja: Prednost vodilne peterice je padla na deset sekund, bitka za mesto v begu lahko danes traja zelo dolgo. V glavnini se še naprej vrstijo napadi, povprečna hitrost kolesarjev pa je zato vse od kilometra nič preko 50 km/h.

193 km do cilja: Peterici se za zdaj še glavnini še ni uspelo oddaljiti za več kot 20 sekund, številni kolesarji se še niso sprijaznili s stanjem in se poskušajo pridruižiti ubežni skupini.

200 km do cilja: Glavnini je ušla močna peterica, Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost), Michal Kwiatkowski (Netcompany Ineos), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Georg Zimmermann (Lotto Intermarché) in Alex Kirsch (Cofidis). Na čelu glavnine je še vedno zelo živahno, a za zdaj nič ne kaže, da bi se še kdo lahko prebil do ubežne peterice.

13:26 (205,8 km do cilja): Trinajsta etapa 113. Toura se je začela tudi zares! Takoj po kilometru nič so se pričeli napadi v glavnini, danes je izjemen interes za mesto v ubežni skupini.

🚩 Race is on! The battle for the breakaway can begin!



🚩 La course est lancée, la bataille pour l'échappée peut commencer ! #TDF2026 pic.twitter.com/5Uba2n3ZcD — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2026

Start: Kolesarji so se na najdaljšo etapo letošnje dirke podali ob 13. uri, po malce daljši zaprti vožnji naj bi se dirka ob 13.20 začela tudi zares. Je danes dan za uspešen pobeg? Na startu se danes ni pojavil še Nizozemec Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL). Etapo je začel 171 kolesarjev.

⛰️ The longest stage of this #TDF2026, offering a taste of the Vosges – the perfect setting for attacks!



⛰️ La plus longue étape de ce #TDF2026 avec un avant-goût des Vosges propice aux attaques ! pic.twitter.com/NRP1GvSq2U — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2026

Gaviria in Berckmoes poškodovana odstopila

Na startu danes ne bo Kolumbijca Fernanda Gavirie (Caja Rural - Seguros RGA) in Belgijca Jenna Berckmoesa (Lotto Intermarché). Ta sprinterja sta bila v zaključku včerajšnje etape udeležena v padcu, njune poškodbe pa so prehude, da bi lahko nadaljevala s Tourom. Oba imata poškodovani ključnici, Belgijec zlomljeno, Kolumbijec pa nalomljeno.

We’re gutted to see Jenno Berckmoes forced to leave the Tour de France. He crashed heavily during the sprint of stage 12 and unfortunately suffered a broken collarbone. He will undergo surgery in Belgium tomorrow.



Liam Slock was also involved in the same crash. At first… pic.twitter.com/usmP2rfYFf — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) July 16, 2026