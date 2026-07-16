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Avtor:
R. Sp.

Četrtek,
16. 7. 2026,
19.20

Osveženo pred

59 minut

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Franciji Tim Merlier Tour de France Tour de France

Četrtek, 16. 7. 2026, 19.20

59 minut

Še ena lepa gesta Tadeja Pogačarja

Mladi navijač Pogačarja ukradel pozornost #video

Avtor:
R. Sp.

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Tadej Pogačar Tour de France 2026 | Tadej Pogačar si je vzel čas za mladega navijača. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar si je vzel čas za mladega navijača.

Foto: Guliverimage

Jules, sin današnjega zmagovalca 12. etape Dirke po Franciji Tima Merlierja, je po končani etapi požel veliko pozornosti. Še enkrat več pa se je izkazal slovenski kolesar Tadej Pogačar, ki si vedno vzame čas za mlade navijače.

Po zmagi Tima Merlierja, ki je bila že tretja na letošnji Dirki po Franciji, je največ pozornosti nekoliko nepričakovano pritegnil njegov sin Jules. Belgijski kolesar je po prihodu v cilj na medijske obveznosti s seboj pripeljal tudi sina. Pozneje ga je vprašal, ali želi podpis Tadeja Pogačarja.

Pogačar se ni obotavljal

Slovenski kolesar se ni obotavljal in je brez težav podpisal majico in kapo mladega navijača ekipe Soudal Quick-Step. Družina Merlier se je sicer z našim kolesarskim asom fotografirala že na Dirki po Italiji leta 2024.

Merlier je priznal, da mu je obisk partnerke Cameron Vandenbroucke in sina dal dodatno motivacijo. "Poskušaš zmagovati tudi zanju. To, da sta bila danes tukaj, je bilo nekaj posebnega. Zjutraj sem bil celo nekoliko bolj živčen, a sta mi dala dodatno energijo," je po etapni zmagi priznal 33-letni belgijski kolesar.

Pogačar se je izognil padcu

V zaključku etape je bilo sicer kaotično, potem ko je tik pred ciljem prišlo do množičnega padca. Tadej Pogačar se je k sreči izognil padcu, varno prišel v cilj ter tako ohranil rumeno majico. Zdaj se zanj in njegove največje tekmece začenjajo trije precej zahtevni dnevi, ki bi lahko znova premešali razmerja v skupnem seštevku.

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