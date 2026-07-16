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Avtor:
J. L.

Četrtek,
16. 7. 2026,
18.40

Osveženo pred

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Fernando Gaviria padec Lidl-Trek rumena majica množični padec

Četrtek, 16. 7. 2026, 18.40

4 minute

Pogačar od blizu videl grd padec, nato napovedal "čudno" etapo

Avtor:
J. L.

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Tadej Pogačar Tour de France 2026 | Tadej Pogačar je v rumeni majici uspešno prestal nevaren zaključek 12. etape na Touru, v katerem je prišlo tudi do grdega množičnega padca. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar je v rumeni majici uspešno prestal nevaren zaključek 12. etape na Touru, v katerem je prišlo tudi do grdega množičnega padca.

Foto: Guliverimage

Miren dan za Tadeja Pogačarja se je v zadnji uri 12. etape Dirke po Franciji hitro spremenil v precej zahtevnejšo preizkušnjo. Napadi ekipe Lidl-Trek so dvignili tempo, tik pred ciljem pa je prišlo še do grdega množičnega padca, ki ga je Tadej Pogačar spremljal iz neposredne bližine. Razkril je tudi, da je bil njegov favorit za etapno zmago nekdanji moštveni kolega Fernando Gaviria, ki je nato končal na tleh. Slovenski šampion se je nevarnosti izognil, zdaj pa že pogleduje proti "čudni" petkovi etapi in dvema dnevoma, ki se ju precej bolj veseli.

Večji del 179,1 kilometra dolge etape med dirkališčem Magny-Cours in Chalon-sur-Saonom je minil brez večjih pretresov za kolesarje, ki se borijo za skupno zmago. Nato pa so v zadnjem delu etape pobudo prevzeli pri Lidl-Treku in začeli z napadi oteževati delo ekipam sprinterjev.

Zaključek je bil zato za favorite v skupnem seštevku precej manj rutinski, kot je sprva obetala ravninska etapa. Pogačar se ni boril za etapno zmago, a je moral zaradi visokega tempa, sprinterskih vlakov in ozkih pozicij ostati v ospredju vse do cilja.

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"Miren sem bil, dokler Lidl-Trek ni začel napadati. V zaključku je bilo težko. Z naše strani je bilo vse dobro," je po prihodu v cilj za Eurosport povedal Pogačar.

Podoben pogled je predstavil tudi v pogovoru za RTV Slovenija. "Zadnja ura je bila res težka," je poudaril nosilec rumene majice, ki se je moral tudi na ravninski etapi ves čas držati v ospredju in paziti na morebitne pasti.

Njegov favorit je končal na tleh

V zaključku je Pogačar pozorno spremljal, da je ostal na varni strani, saj je bilo v ospredju zelo napeto. Razkril je, da je za etapno zmago največ možnosti pripisoval Fernandu Gavirii, nekdanjemu moštvenemu kolegu pri UAE Emirates, ki pa je približno 500 metrov pred ciljem grdo padel.

"Opazoval sem šprinterje. Danes je bil moj favorit ravno Gaviria. Na žalost je bil udeležen v padcu. Mislim, da je bil to eden hujših padcev na Touru. Upam, da so vsi v redu," je dejal Pogi.

Kolumbijec je pristal na tleh in s seboj odnesel še več kolesarjev. Pogačar je padec videl povsem od blizu, vendar se je nevarnosti pravočasno izognil.

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"Videl sem, kako so padli. Upam, da so dobro. Škoda mi je Fernanda, da je padel. Upam, da so vsi udeleženi v padcu v redu," je še dodal.

Pred Pogačarjem "čudna" etapa, nato pride njemu ljubši teren

Po dveh zaporednih dnevih, namenjenih sprinterjem, bo na Touru spet prišel čas za favorite za skupno zmago. Pogačarja in njegove tekmece čakajo trije zahtevnejši dnevi, v katerih lahko pričakujemo nov boj v skupnem seštevku.

Petkova 13. etapa od Dola do Belforta je v uradnem profilu označena kot hribovita, dolga 205,8 kilometra, zato bo po dveh šprinterskih dneh zahtevala drugačen način dirkanja.

Tadej Pogačar bo imel pred seboj tri zanimive dni. | Foto: Guliverimage Tadej Pogačar bo imel pred seboj tri zanimive dni. Foto: Guliverimage

"Jutrišnja etapa je malce čudna. Moramo jo še pregledati. Nato sta v soboto in nedeljo lepši etapi," je pogled proti nadaljevanju Toura usmeril Pogačar.

Trasi za konec tedna dobro pozna, saj si ju je pred dirko ogledal z moštvenim kolegom Isaacom del Torom: "Opravila sva ogled tras, te ceste kar dobro poznam. Veselim se jih," je napovedal vodilni kolesar Toura.

Po dnevu, v katerem se je znova uspešno izognil padcu in drugim pastem, bo moral Pogačar zdaj preklopiti v drugačen način dirkanja. Šprinterskih obračunov je za nekaj časa konec, v ospredje pa se vrača boj kolesarjev, ki jih zanima rumena majica, čeprav je ta trdno na plečih slovenskega šampiona. Najbližji zasledovalec Jonas Vingegaard zaostaja že 3:36, tretji Remco Evenepoel pa 4:06.

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Rezultati, 12. etapa, Magny-Cours - Chalon-sur-Saone (179,1 km):

  1. Tim Merlier (Bel/Soudal Quick-Step)                3:38:53
  2. Olav Kooij (Niz/Decathlon CMA CGM)                isti čas
  3. Jasper Philipsen (Bel/Alpecin-Premier Tech)
  4. Biniam Girmay (Eri/NSN)
  5. Milan Fretin (Bel/Cofidis)
  6. Anthony Turgis (Fra/TotalEnergies)
  7. Max Kanter (Nem/XDS Astana)
  8. Clement Russo (Fra/Groupama-FDJ United)
  9. Mads Pedersen (Dan/Lidl-Trek)
 10. Huub Artz (Niz/Lotto Intermarche)
...
 33. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius)             isti čas
 51. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG)
101. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe)
...

Skupni vrstni red (12/21):

  1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG)         43:04:01
  2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike)           + 3:36
  3. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe)         4:06
  4. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek)                            4:22
  5. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM)                   4:35
  6. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe)        4:44
  7. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG)            5:08
  8. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek)                     5:45
  9. Lenny Martinez (Fra/Bahrain-Victorious)               6:34
 10. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36,5)                    11:49
...
 98. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe)          2:12:36
106. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius)              2:18:36
...

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