Iz ameriške kolesarske ekipe EF Education-EasyPost so sporočili, da so zaradi kršitev protidopinških pravil odpustili italijanskega kolesarja Andrea Piccolo. Oblasti so ga ujele med prevažanjem rastnega hormona, kar je huda kršitev protidopinških pravil.

Iz ameriške kolesarske ekipe EF Education-EasyPost so sporočili, da so prekinili pogodbo s 23-letnim italijanskim kolesarjem Andreo Piccolo. V izjavi za javnost so zapisali, da je bil Piccolo že marca interno suspendiran in za to obdobje ni prejemal plačila, potem ko je brez odobritve ekipe vzel uspavalno zdravilo.

"Ekipa je uporabo zdravila takoj prijavila Mednarodni kolesarski zvezi (UCI), vendar zaradi pravnih razlogov, ki ščitijo kolesarje pod pogodbo, te takrat nismo mogli prekiniti," je ekipa v kratki izjavi razkrila, da to niso bile njihove prve težave s 23-letnim Italijanom.

Za trenutek se je zdelo, da se je Piccolo naučil lekcije in bi si morda lahko povrnil zaupanje v svojo ekipo, maja so ga celo uvrstili v ekipo za italijanski Giro, a idila ni trajala dolgo. Piccola so včeraj ob vstopu v državo ustavile italijanske oblasti zaradi suma, da prevaža človeški rastni hormon. Kot so še zapisali pri ekipi EF bodo v celoti sodelovali pri preiskavi, Piccola pa spodbujajo, naj bo iskren s protidopinškimi organi.

Izjava ekipe EF Education-EasyPost: